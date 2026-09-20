"Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave", ha lamentado Sánchez

Alberto Núñez Feijóo pide revisar cómo se concede, se mantiene y "se puede perder" la nacionalidad española

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "muy grave" que el Tribunal Supremo (TS) paralizara cautelarmente el voto para los ya inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad con la 'ley de nietos'.

"Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave que, desgraciadamente, socava nuestra democracia", ha dicho en la Festa de la Rosa del PSC en la Pineda de Gavà (Barcelona), y ha lamentado que esta decisión supone suspender el voto a 400.000 españoles que viven en el extranjero.

Sánchez ha asegurado que el TS deberá resolverlo y que no cuestionará una decisión que no comparte, pero ha afirmado que no perdonará a "PP y Vox, que fueron los que plantearon este recurso".

Sánchez afea a PP y Vox su oposición "destructiva" y que actúen con "deslealtad" con Ceuta

Sánchez ha acusado este domingo a PP y a Vox de apostar por el "cuanto peor, mejor" y de ejercer con "deslealtad" una oposición que ha tildado de "destructiva": "Buscan la foto de la crisis, pero no quieren resolver la crisis de Ceuta", ha denunciado.

Sánchez ha afirmado que "cada nueva crisis es una nueva deslealtad" al Gobierno por parte de los partidos liderados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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"Siempre es la misma letanía: cuanto peor, mejor. Son dos siglas, pero la misma agenda de involución y de recortes", ha lamentado el jefe del Ejecutivo, que ha reafirmado su "compromiso con que Ceuta saldrá adelante".