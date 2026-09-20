Ha defendido una política migratoria ordenada, y ser exigente con los nacidos en España y con quien acuden a vivir en ella

Así lo ha dicho en un acto del PP de Cataluña este domingo en el parque Turó Caritg de Badalona

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que si llega al Gobierno revisará cómo se concede, cómo se mantiene y "cómo se puede perder" la nacionalidad española, algo que considera justo y razonable porque los ciudadanos deben ser iguales ante la ley.

Así lo ha dicho en un acto del PP de Cataluña este domingo en el parque Turó Caritg de Badalona (Barcelona), junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol.

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Ha defendido una política migratoria ordenada, y ser exigente con los nacidos en España y con quien acuden a vivir en ella: "Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal o a una banda armada, que me lo explique. Si a alguien le molesta que retiremos la nacionalidad a un asesino, que nos lo explique".

Illa acusa a Feijóo y Abascal de ir a Catalunya para buscar votos: "Quitaos de en medio"

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado las visitas de esta semana a Catalunya de los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, y les ha acusado de hacerlo para buscar votos: "No habéis venido cuando había que defender la convivencia en Catalunya. Venís a buscar votos".

"Y nosotros os decimos: ¿Qué proyecto tenéis para Catalunya? Ninguno ¿verdad? Pues al menos no entorpezcáis a aquellos que tenemos proyecto, como el presidente Sánchez y los socialistas catalanes. Quitaos de en medio", ha dicho este domingo en la Festa de la Rosa del PSC en Gavà (Barcelona).