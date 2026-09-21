La investigación, abierta por posibles delitos de detención ilegal se extenderá a los supuestos delitos de torturas, daños y lesiones cometidos por militares israelíes

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El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha ampliado la investigación a mandos militares israelíes por el abordaje a la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza el 1 de octubre de 2025 con ayuda humanitaria. El magistrado ampliará la investigación a un posible delito de torturas a los activistas.

La investigación, abierta por posibles delitos de detención ilegal, se extenderá ahora también a los delitos de torturas, daños y lesiones que pudieran haberse cometido en las embarcaciones de bandera española.

El magistrado adopta esta decisión en un auto conocido este lunes, en el que estima un recurso de la acusación popular del Partido Comunista de España e Izquierda Unida y de las acusaciones ejercidas por otros querellantes.

Esta investigación se inició tras dos querellas interpuestas por el Partido Comunista, Izquierda Unida y varios particulares contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Israelíes (FDI), Eyal Zamir; y Ram Rothberg, identificado como comandante en jefe de la Marina israelí, aunque dejó el cargo en 2016, entre otros.