Esperanza Calvo 21 MAY 2026 - 22:20h.

"Lo haríamos por el pueblo palestino un millón de veces", dice Emilia Nacher. miembro de la flotilla.

Israel libera a todos los activistas de la flotilla de ayuda a Gaza tras las protestas por los maltratos y humillaciones recibidas

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Los activistas de la última flotilla interceptada por Israel ya han sido deportados a Turquía, entre ellos 44 españoles. Varias ambulancias han accedido al aeropuerto de Estambul para recoger a quienes han resultado heridos por el ejército israelí.

Israel se ha dado prisa esta vez en deportar a los más de 400 activistas de la Flotilla solidaria con Gaza, detenidos en aguas internacionales. Acaban de llegar a Turquía y denuncian violencia verbal y física. 44 de ellos son españoles. "Nos patearon, nos dieron puñetazos", señala Teresa Subirach, miembro de la flotilla Global Sumud. "Fracturas, unas 35, pero por el pueblo palestino lo haríamos un millón de veces más", dice Emilia Nacher. miembro de la flotilla.

Israel lo niega, pero esta vez podemos verlos arrodillados y maniatados bajo el sol en la cubierta de un buque militar israelí. Imágenes que han dado la vuelta al mundo y han generado una oleada de protestas contra esta nueva violación del derecho internacional.

Un vídeo difundido por Itamar Ben Gavir, ministro de Seguridad Nacional, supremacista judío y antiárabe, que presenció y aplaudió los malos tratos a los detenidos. Es uno de los miembros más radicales de la coalición de gobierno, y su actitud esta vez ha sido incluso censurada por Netanyahu quien, sin embargo, no ha dicho nada sobre otros vídeos, muy similares, grabados por esta otra ministra, la de Transporte, también presente. Quizás porque ella sí pertenece al mismo partido que el primer ministro, el Likud.