La filiación imposible de los menores en Ceuta acaba en pisos patera

. Son miles los que están en las calles durmiendo cada día en una calle huyendo de sus compañeros inmigrantes mayores.

El negocio de las mafias que transportan migrantes por el mar hasta llegar a Ceuta: "Consiguen pasar el dinero por la frontera"

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En la comisaría donde todos los días acuden cientos de menores para tratar de filiarse. Es una misión imposible. Sin cifras, a la vista está, todavía quedan muchos en la calle. Decenas hacen cola frente a este centro. Se agarran a cualquier rumor, indicación, a la posibilidad de que haya un hueco.

Pero la policía no tiene otra que echarles de la zona. Son miles los que están en las calles durmiendo cada día en una calle huyendo de sus compañeros inmigrantes mayores que les roban y les golpean. "Nos han robado el móvil, la ropa y el dinero".

Acuden a centros de acogida, "teníamos el día de 29 de julio siete personas y ahora tenemos alrededor de 53". Son dos meses que duermen en la calle, en la playa. Siguen convencidos en seguir en Ceuta, "para conseguir un futuro bueno". No les importa dormir en la calle.

Otros, desesperados, recurren a los pisos patera. Pocos metros cuadrados con colchones tirados por el suelo, esto, para una veintena de personas. La Policía Nacional, otra vez, ha localizado dos viviendas donde ocultaban a 28 migrantes en situación irregular. Había 6 menores. Se están habilitando nuevos espacios pero los recursos, todavía no están operativos.