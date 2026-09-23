Joan Giménez, guardia civil fiscal y de fronteras, explica cómo funcionan las mafias que trasportan migrantes hasta Ceuta

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Una imagen de lo más preocupante levantó muchas sospechas días después de que se produjese la avalancha de miles de inmigrantes en Ceuta. Se trataba de una lancha de alta velocidad cargada de migrantes que les llevaban a la Península. Los investigadores apuntan a que la mayoría de barcas de recreo que estaban llegando hasta el puerto, venían para hacer pases.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que una de las últimas barcas salía del puerto y hace alrededor de dos semanas uno de los patrones empezó a tirar a los inmigrantes al agua cuando fue pillado por un helicóptero de las autoridades en pleno trasporte.

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Pero la pregunta que muchos se han hecho después de que estas imágenes saliesen a la luz es, cómo han sacado tanto dinero los inmigrantes que viajaban en las lanchas y por qué les tiran al agua en caso de ser interceptados por las autoridades.

Así funciona el negocio del trasporte de migrantes en lanchas

Sin embargo, más allá de todas estas incógnitas, Joan Giménez, guardia civil fiscal y de fronteras IGC, ha confesado que el negocio que tienen entre manos es más rentable de lo que parece a simple vista porque "lo que hace es pasar el dinero a través de la frontera del Tarajal o bien mediante transferencia a los oficina de correo a tal punto".

Un problema que afecta incluso a la "propia oficina" porque "se están quedando sin liquidez de dinero o bien cobrando las propias mafias en la Península, una vez que se han asegurado los familiares de los inmigrantes que han llegado a su destino". Además, explica que los migrantes que recogen y trasportan no son de campamentos, sino que todo se organiza en un barrio del Príncipe, donde los esconden les dan cobijo hasta que esté preparado el día del pase.