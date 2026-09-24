Maricarmen, la anciana desahuciada, será acogida por su primo Vicente en cuanto reciba el alta hospitalaria

Maricarmen se trasladará a vivir durante una temporada junto a su primo Vicente y su mujer en la vivienda en la que reside el matrimonio

El momento en el que los antidisturbios entraron y desalojaron a Maricarmen, con un 50% de discapacidad, de su casa: "'¡Ábrenos la puerta!"

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MadridTras su triste desalojo, Maricarmen ha pasado las primeras horas sin la vivienda de toda su vida ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Allí tuvo que ser trasladada tras ser desalojada por los antidisturbios y siendo evacuada por varios sanitarios que la sacaron en camilla debido a su estado de salud del portal donde ha estado viviendo estos últimos 70 años.

Poco a poco, la anciana de 87 años y con un 50% de discapacidad va intentando recomponerse de estas últimas y agotadoras horas. Maricarmen ingresó en el hospital madrileño con un cuadro de agotamiento severo. Junto a ella ha estado constantemente su primo Vicente. Ahora, la anciana de 87 años se encuentra en observación a la espera de ser trasladada a planta "porque los médicos quieren que se recupere físicamente, está muy débil, ha perdido mucha masa muscular y, también, quieren que se recupere anímicamente", informa Pelayo Ortiz desde el Hospital Gregorio Marañón .

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Según ha revelado Beatriz Duro, su abogada, a 'Noticias Cuatro', la intención es que Maricarmen permanezca durante tres o cuatro días más en el hospital hasta que mejore.

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Después y según las previsiones de su entorno, Maricarmen se trasladará a vivir durante una temporada junto a su primo Vicente y su mujer en la vivienda en la que reside el matrimonio y que no supera los 60 metros cuadrados.

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Hasta entonces, Maricarmen permanece ingresada en una habitación del Hospital Gregorio Marañón y ha amanecido todavía agotada física y mentalmente.

¿Por qué han desahuciado a Maricarmen?

Uno de los motivos que nadie consigue entender éticamente es el motivo del desalojo de esta anciana de 87 años. Maricarmen residía en un piso en una de las zonas más cotizadas de Madrid, al lado del Parque de El Retiro, y con un precio medio de alquiler de entre 2.000 y 3.000 euros. Urbagestión llevaba años detrás de la casa de Maricarmen.

El objetivo de este fondo buitre era echar a Maricarmen de su casa. A última hora del martes 22 de septiembre se conoció que había una donante que quería pagar esos 1.600 euros de renta que pedía el fondo buitre. Además, el Gobierno, incluso, pidió comprar la vivienda de Maricarmen. Por su parte, la empresa Urbagestión no quiso negociar e hizo caso omiso a todas las opciones que ofrecían todos aquellos que querían ayudar a la anciana.

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Finalmente, la Policía entraba en la vivienda con suma violencia utilizando picos y botes de gas.

Indignación internacional por el desahucio de Maricarmen

Esta dura y brutal realidad ha movilizado a miles de personas. Una oleada de solidaridad se manifestaba ayer frente al ático adquirido por la Comunidad de Madrid para protestar por el drama de la vivienda en España.

El caso de Maricarmen es un claro ejemplo de que en España se necesita un pacto de Estado en vivienda. El desahucio de una mujer de 87 años, saliendo en camilla de su casa en la que ha vivido siete décadas ha colocado a España en los informativos y periódicos de todo el mundo.

Ya no es una cuestión de imagen, ni del caso concreto de Maricarmen. Este desahucio ha movilizado a los españoles de izquierda y de derecha y ha colocado el problema de la vivienda, de nuevo, en primera línea.