Fue un sobrino el que encontró el cadáver de Josep Juanpere i Miret y a su pareja dentro de la vivienda en estado de shock

Detienen a la pareja del arquitecto Josep Juanpere, íntimo amigo de Isak Andic, por su muerte en su casa de Baqueira en 2025: fue su sobrino el que encontró el cadáver

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MadridLa noticia de la detención de la pareja del arquitecto Josep Juanpere i Miret, que fue encontrado muerto en su segunda residencia en el núcleo de Baqueira, sorprendía durante la mañana de este pasado miércoles 23 de septiembre. Los Mossos d'Esquadra informaban de la detención de esta mujer a través de sus redes sociales donde comunicaban que continuaban con la investigación por la muerte del empresario que se produjo el pasado 26 de diciembre de 2025.

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“Detenemos en Madrid a una mujer presuntamente relacionada con la muerte de su pareja en Baqueira en diciembre. Investigación de la División de Investigación Criminal (DIC). El caso está bajo secreto de las actuaciones”, avanzaba la policía catalana en su cuenta de X.

¿Quién es la detenida?

Nueve meses después de la muerte del arquitecto, los agentes de los Mossos d'Esquadra han detenido a su pareja. La detenida es una mujer que tiene alrededor de 62-63 años y que pertenece a una familia que "hizo fortuna en el sector inmobiliario y hotelero y que está muy bien conectada -y emparentada- socialmente", indican desde 'El Mundo'.

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Al parecer, la pareja se conoció dos años antes de la muerte de José Juanpere. El arquitecto y la ahora detenida habrían coincidido gracias a un amigo que tenían en común y para quien el arquitecto estaba trabajando en un importante proyecto.

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La muerte de Josep Juanpere i Miret y su última cena

El fallecimiento del arquitecto ocurrió cuando la pareja llevaba ya dos años de relación. José Juanpere, de 72 años, pasaba las vacaciones de Navidad junto a su pareja, ahora detenida, en su residencia de la Val d’Aran. El día 24 ya acudió al hospital de Vielha por molestias estomacales, donde pasó varias horas en observación pero, finalmente, recibió el alta médica. Dos días después de este ingreso, el día 26 de diciembre, Josep Juanpere falleció en su segunda residencia.

Horas antes de su fallecimiento, el arquitecto y su pareja acudieron a una cena con un importante empresario del sector hotelero con el que Josep Juanpere estaba realizando negocios. La reunión transcurrió con aparente normalidad. Sin embargo, a las pocas horas todo se torció.

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El hallazgo del cadáver

Según informaba 'El Periódico', el día 26 de diciembre varios de sus familiares intentaron ponerse en contacto con el arquitecto sin éxito. Al no tener noticias suyas, un sobrino de Josep Juanpere acudió a la vivienda.

Tras aporrear la puerta durante más de una hora, la pareja del arquitecto le recibió completamente en estado de shock. En el interior de la vivienda, el sobrino encontró el cuerpo sin vida de José Juanpere.

"Al haber sido atendido el día anterior en el hospital, supuestamente no se habría firmado el certificado médico de defunción. Por ello, se instó al juzgado para que se le hiciera la autopsia para determinar las causas exactas", explicaban desde el medio de comunicación 'Segre'.

Ahora, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario y los Mossos d'Esquadra tan solo han informado de la detención de la que fuera pareja de Josep Juanpere i Miret.

Pertenecía al círculo íntimo de Andic

Da la casualidad que el arquitecto fallecido estaba relacionado con la burguesía catalana y era amigo íntimo de Isak Andic, fundador de Mango cuya muerte está siendo investigada y por la que fue detenido su hijo Jonathan Andic.

Según ha informado 'Vanitatis', el fallecimiento de Isak Andic en 2024 afectó "especialmente" al arquitecto.

Reacciones a la muerte del arquitecto Josep Juanpere

La muerte del arquitecto Josep Juanpere causó una gran conmoción en la alta sociedad catalana. Tras su fallecimiento, Eurostars Hotel Company renombraba su premio de fotografía para homenajearle.

Josep Juanpere Miret (1953-2025), cofundador del estudio GCA Architects en 1986, era autor del interiorismo del Hotel Grand Marina de la cadena y estaba especializado en arquitectura hotelera, de empresas y en interiorismo.