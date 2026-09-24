La juez envía a juicio a 'Tito Berni', el general Espinosa y otros por el caso Mediador

La instructora da este paso a solicitud del Ministerio Fiscal, que exige para los procesados condenas de hasta 13 años de cárcel

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La juez del 'caso Mediador' ha decretado la apertura de juicio oral por la pieza principal de la trama contra 14 personas, entre ellas el presunto cabecilla del grupo, Juan Bernardo Fuentes Curbelo ('Tito Berni), el general Francisco Espinosa y intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte.

En un auto adelantado por Canarias 7 al que ha tenido acceso a EFE, la magistrada María de los Ángeles Lorenzo considera que en la causa hay indicios suficientes para juzgar a estas personas por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil y pertenencia a grupo criminal.

La instructora da este paso a solicitud del Ministerio Fiscal, que exige para los procesados condenas de hasta 13 años de cárcel.

La lista de acusados incluye además al exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias Taishet Fuentes (sobrino de Fuentes Curbelo) y a varios de los empresarios que, presuntamente, trataron de comprar con sobornos la influencia de la red para lograr ventajas en adjudicaciones públicas, subvenciones o sanciones.