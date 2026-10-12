Para Kissy Chandiramani, Mohamed VI "una vez más" se ha referido a España con palabras de chantaje y amenaza

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La vicepresidenta de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha conectado en directo con 'La mirada crítica' en este día de la Hispanidad para reaccionar a las últimas y polémicas declaraciones del rey de Marruecos Mohamed VI.

El monarca, en su discurso de comienzo de legislatura y visiblemente desmejorado, afirmaba que el actual modelo de cooperación entre Marruecos y España "está obsoleto" y lanzaba un aviso para navegantes: "Esta asociación nunca será objeto de presión, amenaza o chantaje".

Además, Mohamed VI calificaba como "declaraciones irresponsables" las de ciertos políticos españoles, un discurso que aumenta significativamente la tensión entre los dos países vecinos tras la entrada irregular y masiva de migrantes que se producía en la frontera de Ceuta hace ya más de dos meses.

Ante este discurso, la respuesta desde la ciudad autónoma no se ha hecho esperar y lo ha hecho en boca de la vicepresidente de la ciudad autónoma. Para Kissy Chandiramani, Mohamed VI "una vez más" se ha referido a España con palabras de chantaje y amenaza. Sin embargo, la política llama a tender lazos:

"Nosotros lo que pedimos es respeto, pedimos buenas relaciones de vecindad y planteamos que es inasumible lo que se produjo a finales de julio si lo que queremos es mantener una buena relación de cooperación y vecindad como dos países amigos que somos".

Para la vicepresidenta es "inaceptable e inasumible" lo que pasó el pasado 30 de julio en las costas de Ceuta: "Para nosotros eso fue una invasión y una guerra híbrida planteada a España".

Kissy Chandiramani, contenta con la visita de los reyes a Ceuta

La vicepresidenta ha aprovechado también su conexión con 'La mirada crítica' para hablar sobre la inminente visitas de los reyes de España a Ceuta: "No consideramos que sea tarde, ellos siempre serán bien recibidos en Ceuta. Los monarcas no siempre hablan, pero sí tienen gestos. Para nosotros es muy significativo que visiten nuestra ciudad el día después de la Hispanidad".