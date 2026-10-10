Malena Guerra 10 OCT 2026 - 19:59h.

Habrá un gran despliegue de seguridad, con las terrazas cerradas en la plaza

Los reyes dormirán en Ceuta y visitarán el cementerio musulmán en memoria de las 140 víctimas y un colegio

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CeutaLa visita oficial de los reyes para apoyar a los ceutíes después de la intrusión masiva de miles personas en la Ciudad Autónoma a finales del mes de julio está ultimando todos sus preparativos, sobre todo de cara a las medidas de seguridad necesarias.

Habrá un gran despliegue de seguridad, con las terrazas cerradas en la plaza, el punto neurálgico de la visita. Además, también se establecerán medidas extraordinarias en el Parador donde los reyes pasarán la noche. Los ceutíes consideran que la pernocta de los reyes es un gesto contundente frente a Marruecos y también interpretan como una reafirmación el gesto de humanidad de sus majestades visitando el cementerio musulmán de Sidi Embarek.

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La agenda de los reyes en Ceuta

Los reyes pasarán la noche del próximo día 13 en Ceuta, tras la histórica visita oficial que realizarán ese día, en el que se reunirán con las autoridades locales y con la sociedad ceutí y participarán en un homenaje a los fallecidos en el mar a finales de julio durante la entrada masiva de migrantes.

La Casa Real ha publicado la agenda que desarrollarán los reyes. Así, llegarán a las 12.30 horas al Ayuntamiento de Ceuta, donde serán recibidos por las autoridades locales, mantendrán una reunión de trabajo, recibirán las llaves de la ciudad y tendrán otro encuentro con los miembros del Consejo de Gobierno.

Posteriormente, visitarán el Colegio Vicente Alexandre de la Ciudad Autónoma y a las seis de la tarde participarán en un acto ecuménico de homenaje a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio, en el cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde están enterrada la mayoría de los migrantes fallecidos hallados en el mar esos días.

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Los reyes pernoctarán en Ceuta y desde allí se dirigirán el día 14 a Melilla, según han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela, en lo que supone la primera ocasión en democracia en la que un jefe de Estado pernocta en la Ciudad Autónoma.