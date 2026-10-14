La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la número dos de la lista del PSOE por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre, candidatura que encabezará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han informado a EFE fuentes socialistas.

El número tres de esa lista será ocupado de nuevo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por vez primera la ley obliga a presentar listas cremallera -con alternancia de hombres y mujeres- por lo que el número cuatro correspondería a una mujer.

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Según las fuentes consultadas, en puestos de salida en la lista de Madrid estará también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en 2023 fue cabeza de lista por Cádiz.

El resto de la lista de Sánchez

En la candidatura estarán asimismo la secretaria de Organización del PSOE madrileño, Pilar Sánchez Acera; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas; el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE Borja Cabezón; y la secretaria general de las Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa.

En las elecciones generales de 2023, el número dos estuvo reservado para la entonces vicepresidenta tercera del Gobierno Teresa Ribera, quien es ahora vicepresidenta de la Comisión Europea. Margarita Robles, por su parte, fue en aquella lista número cuatro.