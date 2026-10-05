"POR FIN", proclama el PP en redes sociales tras la convocatoria de elecciones

Adelanto de las elecciones: cuándo serán las elecciones generales de 2026 en España y cuáles son las fechas clave

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa la convocatoria de elecciones para el próximo 29 de noviembre. El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia. Como era de esperar, nada más anunciar la convocatoria de elecciones la oposición y los partidos políticos han reaccionado a la noticia.

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"POR FIN", proclama el PP en redes sociales tras la convocatoria de elecciones

"POR FIN" ha proclamado el Partido Popular en un mensaje que ha publicado en la red social X tras la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales el próximo 29 de noviembre. "Por fin podremos decir lo que pensamos, daremos nuestra opinión, haremos justicia, por fin decidiremos la mayoría", señala en un vídeo que ha lanzado a las redes sociales poco después del anuncio.

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En él, los populares garantizan además que recuperarán el tiempo, el dinero y esperanza, y aprovechan para recordar la situación en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes: "Ceuta somos todos". "Hablaremos de tu familia, tu hogar, tu economía, tu vida. Comenzará nuestro futuro, derribaremos los muros. Podremos votar. Por Fin", añade el vídeo.

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Ayuso celebra el final de la "farsa" de Sánchez: "Se va porque ya no puede más"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el adelanto electoral y ha afirmado que "se va porque ya no puede más" y le es imposible "seguir con esta farsa durante más tiempo". En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, minutos después del anuncio de Sánchez, Díaz Ayuso ha subrayado que "hoy se abre la gran oportunidad" para desalojar de la Moncloa a la "maquinaria totalitaria" que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

La dirigente del PP ha opinado que, en su declaración institucional donde ha anunciado el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se ha intentado "victimizar" y "ha mentido nuevamente" para "no reconocer que ni le dan los números ni puede seguir con esta farsa durante más tiempo". Díaz Ayuso ha afirmado que Sánchez ha sido "un cáncer que lo ha carcomido todo", el presidente "más amoral" que ha tenido España y , en definitiva, una "maldición", pues no ha promovido "ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos" en un momento en el que España "necesita reformas estructurales".

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Igualmente ha acusado a Sánchez de abanderar una "ideología criminal y totalitaria" y haber hecho un "uso ostentoso del poder", en parte para "proteger a su familia y a su entorno político directo de los casos de corrupción que, le guste o no, le están esperando en el juzgado". Sánchez deja, ha añadido, un país "agraviado" y "atrapado en el mileurismo", tras esforzarse por "multiplicar la pobreza para culpar a unos cuantos".

El PSOE dice que está preparado para las elecciones y defenderá su proyecto ante PP y Vox

Por su parte, el PSOE ha asegurado que está preparado para las elecciones generales y que en la campaña defenderán su modelo de ampliación de derechos frente a la "coalición de buitres" de PP y Vox. En un comunicado, los socialistas han respaldado a su secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han subrayado que tienen "proyecto, equipo y fuerza para afrontar las elecciones". Han subrayado que durante la campaña electoral saldrán a defender "los avances logrados y un proyecto que quiere seguir ampliando derechos y mejorando la vida de la gente".

Enfrente, han añadido, tendrán "a una coalición PP-Vox, la coalición de los buitres, de los retrocesos y del miedo" que hasta ahora ha sido "una oposición de bulos, sin sentido de Estado, que ha llegado a poner en duda hasta nuestro sistema electoral". Los socialistas han señalado que les "atacan" porque han impulsado políticas que "mejoran la vida de la gente", entre ellas las que han propiciado que España "supere los 23 millones de afiliados", crezca "por encima de la eurozona" o se haya subido el salario mínimo "un 66% desde 2018, hasta los 1.221 euros".

No obstante han reconocido que aún hay "enormes retos que van a definir las próximas décadas", como la vivienda, la inteligencia artificial o el cambio climático. Retos que pueden ser "oportunidades para conquistar nuevos derechos y construir un país más justo o, en cambio, pueden abrir la puerta a retrocesos y a ganancias para unos pocos si este país cae en manos de Feijóo y Abascal", han dicho.

Por ello, consideran necesario ampliar los apoyos para continuar con un Gobierno progresista tras las elecciones en las que se "confrontarán dos modelos", el suyo y el de PP y Vox. "El PSOE defenderá el suyo ante la ciudadanía y, junto a la fuerza de la gente, seguirá trabajando para hacer avanzar España. Nos vamos a dejar la piel", han añadido.

Óscar López plantea un 29-N por los "derechos" y "la dignidad en las calles"

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que su partido está "listo" para las elecciones generales convocadas este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en las que ha apostado por "más derechos" y reivindicar "la dignidad de las calles".

Por su parte, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha subrayado que se necesita "una España solidaria" y "comprometida con quienes más lo necesitan", recordando la fecha de las elecciones, el 29 de noviembre, acompañada de la frase "es ahora o nunca".

Sumar proclama que está lista para las elecciones y que la nueva candidatura Frente Amplio será clave para la izquierda

Movimiento Sumar ha proclamado que están listos para el adelanto electoral del 29 de noviembre y ha proclamado que la nueva candidatura con sus aliados políticos para las generales, denominada Frente Amplio, será clave para la izquierda. "Estamos listas y somos más. El próximo 29 de Noviembre el Frente Amplio es la llave para garantizar el derecho a la vivienda, a la salud, al tiempo, a la vida digna", ha trasladado en su cuenta oficial en Bluesky haciendo referencia a la alianza electoral forjada con IU, Comuns y Más Madrid.

Más Madrid apuesta por "pelear hasta el último voto" para "convertir el clamor de las calles en mayoría política"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que en su partido están "preparados" para unas elecciones generales en las que se ha comprometido a "pelear hasta el último voto" para conseguir que "el clamor de las calles" se torne en "mayoría política".

"Proteger a la gente o proteger a los buitres. Rentismo o derecho a la vivienda. Vamos a pelear hasta el último voto para convertir el clamor de las calles en mayoría política", ha aseverado Bergerot en su perfil en redes sociales, donde ha afirmado que están "preparados" para el 29 de noviembre.

EH Bildu dice estar listo para elecciones y que se puede "cerrar la puerta a la derecha"

El secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, ha afirmado este lunes que su formación está preparada para afrontar las elecciones generales y que "el partido no está decidido" porque existen posibilidades de "cerrar las puertas a la derecha". Elejabarrieta ha opinado, en una entrevista en Naiz Irratia, sobre el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien convocará los comicios para el 29 de noviembre.

Por la tarde se reunirá la ejecutiva de la formación soberanista y será su secretario general, Arnaldo Otegi, quien fije la posición oficial del partido ante el adelanto electoral.