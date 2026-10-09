La convocatoria anticipada de elecciones con la vivienda en el centro no cambia las encuestas

La suma de PP y Vox siguen muy por encima de la mayoría absoluta.

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La suma de PP y Vox siguen muy por encima de la mayoría absoluta. Las encuestas del diario El Pais y del Confidencial así lo reflejan. El PP ganaría las elecciones con entre 130 y 132 escaños. El PSOE se quedaría con 110-112 escaños. VOX es el único partido que crece respecto a las elecciones generales de 2023 y lograría entre 66 y 70 escaños. El desplome lo sufriría Sumar con su nueva denominación de Frente Amplio con entre 5 y 11 diputados.

En las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, el bloque de la derecha conseguirá una suma de 201 escaños, frente a 149 del conjunto de los ocho partidos que votaron sí a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, lo que supone un traslado del electorado hacia la derecha y la certeza de que Alberto Núñez Feijóo será el próximo presidente del Gobierno de España. Esta es la principal conclusión de la encuesta de Imop para ElConfidencial, realizada entre el 5 y el 7 de octubre.

Tras el adelanto electoral, la derecha sigue en cifras de mayoría absoluta. El PSOE repunta, pero no logra acercar al conjunto del bloque progresista —castigado por los bajos registros a su izquierda— a la suma del PP y Vox, que también suben y siguen por encima del 50% de estimación de voto, en números que le garantizan superar el listón mágico de los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta.

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Con un Frente Amplio que incluyera a Podemos, la izquierda alternativa subiría del 7,6% que obtiene por separado al 9,5% , lejos de sus resultados de 2023 y sin amenazar la mayoría absoluta del bloque derechista. Todo ello lo muestra una encuesta flash de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER realizada con 800 entrevistas online entre el miércoles y el jueves.