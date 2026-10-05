Redacción digital Informativos Telecinco Europa Press la las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria.s elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatoria., 05 OCT 2026 - 09:36h.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales, que se celebrarán el próximo 29 de noviembre de 2026. La convocatoria activa el calendario previsto por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que establece que, en caso de disolución anticipada, los comicios deben celebrarse 54 días después de la convocatoria. Una decisión forzada por el fracaso de los dos decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo y que PP, Vox y Junts tumbaron en el Congreso.

El primero de los decretos que incluía medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables, decayó con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN; el segundo, sobre la renovación automática de los contratos de alquiler, tuvo un rechazo más amplio con los votos de PNV y Coalición Canaria.

La convocatoria de elecciones pone en marcha una cuenta atrás con varias fechas clave fijadas por la LOREG: desde el día de las elecciones hasta el inicio de la campaña o los plazos para presentar y proclamar las candidaturas.

¿Qué pasa ahora tras el anuncio del adelanto de las elecciones?

La convocatoria de unas elecciones generales se realiza mediante real decreto.

se realiza mediante real decreto. El propio decreto de disolución incluye la convocatoria de las nuevas elecciones al Congreso y al Senado.

Este decreto para que entre en vigor el mismo día que se publica en el BOE, al día siguiente de su expedición.

Ese día de la publicación en el BOE da luz verde al proceso electoral formalmente.

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¿Cuándo será las elecciones generales de 2026?

En caso de disolución anticipada, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que las elecciones deben celebrarse 54 días después de la convocatori a.

(LOREG) establece que las a. Si el decreto de disolución y convocatoria se expide este lunes 5 de octubre y se publica en el BOE el martes 6, las elecciones se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026.

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¿Cuándo empieza la campaña electoral?

La campaña electoral comienza el día 38 posterior a la convocatoria , dura 15 días y termina a las 00.00 horas del día inmediatamente anterior a la votación.

, dura 15 días y termina a las 00.00 horas del día inmediatamente anterior a la votación. Con una convocatoria publicada el 6 de octubre, la campaña comenzará el 13 de noviembre y terminará a las 00.00 horas del 28 de noviembre.

La finalización de la campaña electoral da paso a la jornada previa a la votación del domingo 29.

¿Cuándo se presentan y proclaman las candidaturas?