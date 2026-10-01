Daniel Portero ha pedido que se haga constar expresamente su condición de víctima del terrorismo y familiar directo de una persona asesinada por ETA

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Daniel Portero, hijo de un fiscal jefe asesinado por ETA y diputado del PP en la Asamblea de Madrid, ha interpuesto una denuncia penal contra el Sindicato de Inquilinas por vandalismo en la Puerta del Sol y, en concreto, por las pintadas en un monolito de homenaje a víctimas del terrorismo etarra o las realizadas en la estatua del Oso y el Madroño.

Portero ha interpuesto esta denuncia penal ante el juzgado de guardia de Madrid al entender que en dichos actos de vandalismo o en la presencia de cuchillos o adoquines en la acampada de activistas por el derecho a la vivienda pueden producirse delitos de organización o grupo criminal, daños, amenazas, desórdenes públicos o delitos relacionados con armas, de determinar la investigación que su tenencia o utilización es penalmente relevante.

"Aki se torturaba a gente" es la pintada en el monolito homenaje a las víctimas de ETA

Portero dirige su denuncia, a la que ha tenido acceso EFE, contra el Sindicato de Inquilinas, convocante de las manifestaciones por el derecho a la vivienda y de la acampada en la Puerta del Sol, y la acompaña de imágenes de las pintadas o carteles que denuncia. Por ejemplo, de una inscripción que reza "Aki se torturaba a gente" en un monolito en la calle del Correo en homenaje a los trece muertos y 60 heridos por la bomba colocada por ETA en la cafetería Rolando en 1974, una pintada de "Ayuso cuidado" en la peana del Oso y el Madroño, o un dibujo con el rótulo "Caseros, Ayuso, Almeida, queremos sus cabezas".

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Portero, hijo del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero, asesinado por ETA en el año 2000, ha pedido que se haga constar expresamente su condición de víctima del terrorismo y familiar directo de una persona asesinada por ETA, invocando sus derechos de protección, información y participación activa en el proceso penal.

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En su denuncia pide que se esclarezca si las diferentes actuaciones han sido realizadas por las mismas personas y si existe coordinación, reparto de funciones, una estructura, instrucciones comunes o financiación conjunta.

Reclama además investigar el empleo de redes sociales, inspeccionar los lugares afectados, solicitar las grabaciones de videovigilancia e identificar a quienes aparezcan, tomándoles declaración, así como comprobar "la existencia, ubicación y titularidad de los adoquines, cuchillos u otros objetos potencialmente peligrosos" a los que se refiere la denuncia, adoptando, si procede, medidas cautelares.

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La denuncia de Portero, de carácter penal, se une al recurso contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid, en el que se solicita la adopción de medidas cautelarísimas para forzar a la Delegación del Gobierno a desalojar la acampada de la Puerta del Sol.