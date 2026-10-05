La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado a Idoia Mendizábal Mujika, presa de ETA

Mendizábal ha vuelto ha ser clasificada en segundo grado penitenciario tras el recurso de la Fiscalía

Henri Parot, condenado por 39 asesinatos de ETA, obtiene el tercer grado penitenciario

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido la concesión del tercer grado penitenciario a Idoia Mendizábal Mujika, presa de ETA en el centro penitenciario de Zubieta, tras la aprobación por el Gobierno Vasco el pasado mes.

El recurso se formalizó el pasado 1 de octubre y, al tener efecto suspensivo sobre la decisión del Gobierno Vasco, la presa ha vuelto a ser clasificada en segundo grado penitenciario. No obstante, pese a tener clasificación en segundo grado, Mendizábal ya salía del penal durante la semana al acogerse al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que recoge el principio de flexibilidad de los grados penitenciarios.

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La reclusa formó parte del 'comando Olaia' junto a Asier Arzalluz y Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', fue condenada a 377 años de cárcel por el atentado contra la teniente de alcalde de Barakaldo, Esther Cabezudo, cometido en febrero de 2002. Por su participación en este atentado se le imputaron 20 asesinatos en grado de tentativa a Mendizábal.

También fue condenada a 20 años de cárcel por colocar una bomba en Santander y a otros 10 por un intento de atentado con explosivos en el edificio de la bolsa de Bilbao, ambos atentados también cometidos en 2002. Además, pesa sobre ella una condena de 25 años por lanzar cócteles molotov a la casa de un ertzaina en Idiazabal en 1998.

Condenada a más de 300 años de cárcel por atentados

Idoia Mendizábal Mujika fue detenida hace ya 20 años, el 3 de octubre de 2005, en la localidad francesa de Aurillac, cercana a Clermont-Ferrand. Harriet Agirre, el número dos del aparato miliar de ETA en ese momento, también fue detenido en la misma operación. Tras su arresto en Francia, Mendizábal fue condenada a ocho años de cárcel por los tribunales galos.

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En relación al recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, ha afirmado en un comunicado, que esta decisión "nada tiene que ver con criterios de justicia", sino que se trata de una "venganza". Además, respecto al anuncio de una nueva convocatoria electoral, Sare ha pedido que "no se alarguen más estas situaciones que vulneran los derechos de los presos y presas vascas".