Henri Parot, condenado por 39 asesinatos de ETA, obtiene el tercer grado penitenciario

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Henri Parot, uno de los miembros más sanguinarios de ETA

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El Gobierno vasco ha concedido este miércoles el tercer grado penitenciario a Henri Parot, uno de los miembros más sanguinarios de ETA y condenado por su participación en 39 asesinatos. Detenido en 1990, llevaba más de 35 años en prisión y pasará ahora a un régimen de semilibertad. El etarra mostró su arrepentimiento el año pasado y desde entonces había comenzado a disfrutar de permisos penitenciarios.

La trayectoria criminal de Parot incluye algunos de los atentados más graves de ETA. Entre ellos está el ataque contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, perpetrado en 1987, en el que fueron asesinadas 11 personas, cinco de ellas menores, y otras 88 resultaron heridas. Por sus crímenes acumuló condenas que rondaban los 4.800 años de prisión.

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El tercer grado de Henri Parot

La concesión del tercer grado llega después de más de tres décadas en prisión. Parot es, además, el etarra cuyo caso dio nombre a la conocida como doctrina Parot: una interpretación del Tribunal Supremo que estableció que los beneficios penitenciarios debían aplicarse sobre cada una de las condenas y no sobre el límite máximo de cumplimiento. La decisión retrasó durante años la salida de prisión de presos de ETA con largas condenas, aunque posteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que su aplicación a casos ya sentenciados vulneraba derechos fundamentales.

La decisión del Ejecutivo vasco ha provocado la reacción de las asociaciones de víctimas del terrorismo. Covite ha denunciado la concesión de un tercer grado que considera "fraudulento" y ha calificado de "inaceptable" que Parot acceda a la semilibertad sin haber mostrado, a su juicio, un arrepentimiento real, público y verificable. La asociación sostiene que tampoco ha realizado una ruptura "clara, inequívoca y verificable" con ETA y con el entorno que justificó sus asesinatos.

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) también ha rechazado la progresión penitenciaria y ha asegurado que las víctimas se sienten "resignadas, impotentes y abandonadas". La organización ha relacionado el tercer grado con la "hoja de ruta" que, según sostiene, el Gobierno de Pedro Sánchez habría pactado con EH Bildu y ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que estudie la decisión y valore recurrirla ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

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Por su parte, Dignidad y Justicia ha calificado de "vergüenza" la semilibertad concedida a Parot. Su presidente, Daniel Portero, ha cuestionado el arrepentimiento del etarra y ha reprochado que no haya aportado información para esclarecer asesinatos de ETA todavía sin resolver.