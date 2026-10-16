"Una cosa es el discurso, si me permiten el bla bla bla, y otra cosa es la realidad", ha sostenido el presidente del Gobierno español.

La tensa charla de Von der Leyen con Pedro Sánchez en Bruselas: la UE se cansa de la política migratoria de España

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a las duras críticas que han realizado algunos de los líderes de la UE respecto a la política migratoria de España, rebajándolas a "bla bla bla" y esgrimiendo que la realidad es que nuestro país es "alumno aventajado" en lo que se refiere a la lucha contra la inmigración irregular.

"Una cosa es el discurso, si me permiten el bla bla bla, y otra cosa es la realidad", ha sostenido el presidente, esgrimiendo que "los datos lo que demuestran es que España está teniendo una política muy responsable en la lucha contra la migración irregular, en la gestión de los flujos de migración regular y la cooperación con los países de tránsito y de origen".

Por eso, ha dicho que durante el debate, en el que no ha querido confirmar si sus homólogos se han mostrado igual de duros que en sus declaraciones de esta mañana, ha animado a seguir trabajando en el desarrollo del Pacto de Migración y Asilo.

En rueda de prensa al término del Consejo Europeo en Bruselas, en el que ha habido un "debate estratégico" sobre migración, Sánchez ha reconocido "discrepancias" con la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, pero ha querido distinguirla del primer ministro checo, Andrej Babis, cuyas palabras, ha dicho, suenan "a lo que dice la ultraderecha de Vox en España".

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Respecto a Frederiksen, ha incidido en que no se ha referido expresamente a España con sus palabras y ha defendido que hay otros muchos países que aunque no lo llamen regularización están dando permisos de trabajo a un nivel similar al de los inmigrantes regularizados por el Gobierno español. Con ella, ha añadido, no coincide en el hecho de que no se deban reconocer los derechos de quienes ya están en España. "Yo creo que sí. Es más, creo que reconociendo esos derechos, lo que se hace es anclar a esos migrantes a ese país que los reconoce", ha afirmado.

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Por otra parte, ha sostenido que si algo le dicen declaraciones como las realizadas por el primer ministro de la República Checa, Andris Babis, fundador del grupo parlamentario de Patriotas por Europa en el que se encuentra Vox, que acusó a Sánchez de "sustituir a la población por inmigrantes con tal de mantenerse en sus puestos y seguir en el Gobierno" es que "es muy necesario un gobierno progresista en España" porque, ha añadido, "Europa necesita también un contraste de opiniones y de posiciones políticas" sobre una cuestión como la de la inmigración.

Sobre todo, ha proseguido, porque los datos y los hechos lo que ponen de manifiesto es que probablemente España es "un alumno aventajado" en la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, como lo prueba el hecho de que las llegadas por la ruta atlántica a Canarias han disminuido en un 72% entre 2023 y 2026.

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También en retornos, en rechazo en frontera en los aeropuertos, en el cumplimiento de las obligaciones de Dublín, ha agregado, esgrimiendo igualmente que los informes de la Comisión Europea no sitúan a España como parte de ninguna ruta relacionada con movimientos secundarios.

Sánchez dice estar "optimista" ante las generales y cree que podrá gobernar "de una manera u otra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha hecho referencia a las elecciones del 29N. Ha asegurado que se encuentra "optimista" y "animado" y considera que podrá seguir gobernando de una manera u otra, haya o no acuerdo para que las fuerzas a la izquierda del PSOE concurran juntas.

Aunque no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones para formar una coalición electoral, dice que "conoce bien" a la sociedad española y se ha mostrado convencido de que podrá seguir en La Moncloa una legislatura más. "Si no es de una manera, pues será de otra, pero estoy convencido de que la senda de avance que hemos emprendido hace ocho años va a continuar cuatro años más", ha manifestado en una rueda de prensa desde Bruselas, tras finalizar la reunión del Consejo Europeo.

Sánchez ha hecho estas declaraciones al ser interrogado sobre el estado de las negociaciones en la izquierda y la posible confluencia de Frente Amplio y Podemos. Sánchez ha mostrado su respeto absoluto a su autonomía y "a la decisión que tomen", que debe comunicarse en solo unas horas antes de que finalice el plazo para presentar coaliciones, a las 12 de la noche de este viernes 16 de octubre.

"Yo me encuentro muy animado, me encuentro optimista respecto a qué es lo que va a suceder el próximo 29 de noviembre, porque creo conocer bien a la sociedad española", ha indicado el jefe del Ejecutivo.