La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha anunciado que da un paso atrás tras la polémica por la cartera de "30 pisos" de su pareja.

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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha anunciado que da un paso atrás tras la polémica por la cartera de "30 pisos" de su pareja. En un comunicado publicado en X, la diputada ha dicho que toma esta decisión "convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo" al que ha dedicado su "esfuerzo", su "compromiso" y sus "mejores energías".

Montse Domínguez ha señalado en redes que "vivimos en un momento crucial para nuestro país y para los valores que defendemos, cuando la ultraderecha llama a las puertas y pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos".

En el PSOE habían cerrado después del debate público generado tras conocerse que su novio tiene una cartera de "30 pisos" en régimen de alquiler mientras el partido hace campaña contra los "rentistas". "Nunca, nunca, nunca ha dado un paso ni ha votado a favor de los posibles intereses de su pareja", ha esgrimido este viernes Patxi López, portavoz socialista en el Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal. Pedro Sánchez la había respaldado hace solo 24 horas.