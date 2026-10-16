La precampaña gira hacia el tema de las pensiones tras decaer la presión por la crisis de la vivienda

Iñaki Aguado 16 OCT 2026 - 15:55h.

Los partidos han dejado de lado el tema de la vivienda para enredarse en el futuro del sistema público de pensiones

Cuenta atrás para las izquierdas: se acaba el plazo para que los partidos registren sus coaliciones para las elecciones del 29N

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Las elecciones generales del 29N fueron convocadas en un contexto marcado por la vivienda. Los decretos del Gobierno rechazados en el Congreso y la insuficiente mayoría parlamentaria de Pedro Sánchez llevaron al Ejecutivo a apoyarse en el malestar social en torno al acceso a la vivienda para justificar el adelanto electoral. Sin embargo, como ocurre en toda campaña, incluso en fase de precampaña, los temas centrales evolucionan sin que ningún partido controle por completo el debate público.

El tropiezo en el PSOE de su portavoz

En las últimas semanas, la vivienda ha seguido ocupando un lugar destacado, aunque no exenta de polémica. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se ha visto envuelta en la controversia por la actividad inmobiliaria de su pareja, una cuestión que la oposición ha aprovechado para denunciar una supuesta contradicción en el discurso socialista. La portavoz parlamentaria del PP, Esther Muñoz, llegó a afirmar que “el Gobierno es un hipócrita, que tiene a su portavoz, que tiene al buitre en casa”.

Desde las filas socialistas, el portavoz parlamentario Patxi López rechazó esas acusaciones y defendió la actuación de Mínguez. “Nunca ha votado a favor de los intereses o los posibles intereses de su pareja. Más bien podríamos decir lo contrario”, aseguró.

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Pese a estos contratiempos, el Ejecutivo trata de mantener el foco de la discusión en las políticas de vivienda y en su agenda social. Así lo expresó el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien sostuvo que “cada día puntuamos dos veces, cuando nosotros hablamos de vivienda y de pensiones y cuando el PP y Vox asoman la patita”.

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Precisamente, las pensiones se han convertido en el otro gran eje de la precampaña. El PP considera que se trata de una cuestión clave y acusa al Gobierno de intentar desplazar el debate. “Como no les ha funcionado la vivienda, quieren que estemos todo el día hablando de algo que todo el mundo sabe que está garantizado. Para el Partido Popular son innegociables las pensiones”, defendió Muñoz.

Los populares aseguran que, si llegan al Gobierno, trabajarán para garantizar la sostenibilidad del sistema. Una promesa que el PSOE pone en duda. Patxi López advirtió de que “con el Partido Popular y Vox gobernando se acabaría el sistema público de pensiones e iríamos a un sistema privado”.

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Por su parte, Vox ha introducido un matiz propio en el debate, al defender que hará “lo que haga falta para garantizar las pensiones de los mayores y para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes españoles”.