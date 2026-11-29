Claudia Barraso 29 NOV 2026 - 19:15h.

El mapa electoral de España muestra cómo ha quedado el país dependiendo de la mayoría de votaciones obtenidas

Elecciones generales 2026, en directo

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España afronta este 29 de noviembre una nueva jornada de elecciones generales en las que casi 39 millones de ciudadanos de diferentes partes del país están llamados a acudir a las urnas para elegir la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, en una votación que permite conocer cómo evoluciona el mapa político del país con respecto a los anteriores comicios, en este caso, las elecciones del 23 de julio de 2023.

La jornada electoral ha puesto el foco en la distribución territorial del voto, especialmente en las provincias donde hay más población en las que se concentra una parte importante del electorado. Los resultados permiten comprobar si se mantiene la distribución política de 2023 o se producen cambios de liderazgo de las distintas circunscripciones.

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En España, durante esta jornada participan un total de 38.728.356 electores. Del total, son 35.958.711 los que residen en España, mientras que 2.769.645 forman parte del censo de españoles que están actualmente residiendo en el extranjero. Además, son 1.615.127 los nuevos electores residentes en España los que van a votar por primera vez en unas elecciones generales, ya que han cumplido 18 años desde la anterior convocatoria. Esto supone una renovación del censo electoral, añadiendo nuevos puntos de interés a la hora de analizar los que han sido resultados de esta jornada.

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Las provincias clave

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las provincias clave en estas elecciones son Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla, ya que concentran el mayor número de ciudadanos. En su totalidad concentran 19 millones de habitantes. Madrid, que cuenta con 7.113.886 habitantes, en las elecciones de 2023, el Partido Popular fue la fuerza más votada de toda la provincia, mientras que en Barcelona, con 5.959.941 habitantes, fue el Partido Socialista de Cataluña quien obtuvo la victoria electoral.

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Por otro lado, en Valencia, la tercera provincia con más habitantes, en concreto, 2.763.996 habitantes, fue el PP quien consiguió mas votos, en Alicante, con 2.033.566 habitantes, también el Partido Popular fue la fuerza más votada, pero en Sevilla, con 1.977.664 habitantes, fue el PSOE quien consiguió ser el partido más votado en los anteriores comicios.

Este domingo, estas cinco provincias vuelven a ser referencias importantes para observar cómo ha evolucionado el voto en España y si hay cambios notables o se mantiene la tendencia electoral.

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La evolución del mapa electoral en anteriores comicios

Los resultados de los anteriores comicios han permitido observar cuáles han sido las transformaciones que se han dado en las últimas convocatorias electorales. La distribución del voto territorial ha pasado por etapas en las que ha habido un predominio socialista mientras que, después de una mayor fragmentación política, el Partido Popular conseguía más fuerza en algunos territorios.

El ejemplo más claro que se ha podido observar en los últimos años es como el PSOE conseguía la victoria nacional con 120 diputados frente a los 89 que consiguió el PP en 2019, pero esto cambio en los comicios de 2023. A nivel nacional, el PP obtuvo 137 escaños y el PSOE consiguió 121 representantes, Vox 33 y Sumar 31. Este cambio dejó ver el crecimiento electoral que consiguió el PP tras cuatro años de mandato socialista y puso de manifiesto la importancia de los partidos nacionalistas y regionalistas en determinadas circunscripciones.