Centenares de simpatizantes y afiliados del Partido Popular se han concentrado antes de conocer el resultado final para apoyar a Feijóo

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Centenares de simpatizantes y afiliados del Partido Popular se concentran ya en la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral, a la espera de una victoria del candidato de la formación, Alberto Núñez Feijóo.

Desde antes de las 20.00 horas decenas de personas se han acercado a la sede nacional de PP, en la madrileña calle Génova 13, con la esperanza de poder celebrar los resultados electorales. Muchos de los asistentes portan banderas del Partido Popular y de España.

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A partir de las 21:00 horas cuando ha comenzado el escrutinio, ha empezado el entusiasmo entre los centenares de simpatizantes y afiliados del PP, que ya cortan la calle Génova. Algunos han gritado 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'.

Mariano Rajoy y José María Aznar

Los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar han decidido acercarse a la sede nacional del PP para seguir con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el recuento de las elecciones generales de este 29 de noviembre, y celebrar su posible victoria en las generales.

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El PP ha informado de que Feijóo está reunido en este momento en su despacho con el secretario general del PP y director de campaña de la formación, Miguel Tellado, y con el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo, con los que está siguiendo el escrutinio.

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Preparan el balcón de Génova

Los concentrados confían en una victoria del PP y escuchar a Feijóo desde el balcón de Génova. Los operarios han preparado esa tarde ese balcón desde el que el Partido Popular celebra las victorias electorales. En esta ocasión, además, el partido ha incorporado una pantalla gigante.

Se espera que el presidente del PP, que ha llegado a las 20:15 a Génova para seguir el recuento electoral con su equipo, salga a ese balcón para dirigirse a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular. El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha llegado este domingo a las sede del PP de la calle Génova, donde seguirá los resultados de las elecciones generales.

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El líder del PP llegó a las 20:15 horas, quince minutos después del cierre de las urnas de unos comicios con una participación histórica.

El seguimiento del escrutinio en Génova

La cúpula del PP ha ido llegando a lo largo de la tarde, entre ellos dirigentes como el secretario general, Miguel Tellado, y los vicesecretarios Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Fúnez, Alberto Nadal o la número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. En la calle, el partido ha instalado pantallas gigantes para lo que será, según ha afirmado Feijóo al ir a votar esta mañana, "la gran fiesta de democracia española".

También se está alistando el balcón, al que se asomará Feijóo para saludar a los ciudadanos que presumiblemente acudirán a la sede de los populares. Fuentes de Génova han indicado también que la cúpula popular ha seguido la evolución de la jornada "con tranquilidad" y que la alta participación, aseguran, "nunca es un problema" para el PP.

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 18:00 horas es del 68,15 %, lo que supone récord histórico, con 15,02 puntos más que en los comicios de 2023 y la mayor cifra de ciudadanos que han votado hasta esta hora en unos comicios, según datos del Ministerio del Interior correspondientes al 76 por ciento de las mesas comunicadas.