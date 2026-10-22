El expresidente del Gobierno hace una enmienda a la totalidad del Gobierno de Pedro Sánchez y critica a Milei y a la oposición.

Los insultos de Javier Milei a Pedro Sánchez y el bulo de la pizza de Feijóo protagonizan la campaña preelectoral

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha reafirmado que votará en blanco en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre; "no oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, al tiempo que se ha referido a la visita del presidente argentino, Javier Milei, ironizando con que "si nos visita 15 veces más, es posible que gane Sánchez".

Cuestionado por si se reafirma en que votará en blanco en las próximas elecciones, tal y como dijo en febrero, ha asegurado que sí, al no sentirse representado "por ningún partido político". "El comportamiento actual no me representa. No oigo nada que me represente de verdad", ha dicho, punto en el que se ha referido tanto al PSOE actual como a que el proyecto de país en la oposición consista "exclusivamente en echar a Sánchez".

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"No voy a dejar de votar nunca, si no me siento representado, voy a seguir votando, pero voto en blanco, que es un voto positivo, no es una abstención; es un voto que explica lo que siento, la carencia de representación", ha apostillado.

Milei da votos a Sánchez: "Si viene 15 veces más es posible que gane"

Así lo ha dicho en su intervención en el 'Encuentro de Líderes: Liderazgo y visión global', organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que ha sido cuestionado, entre otros aspectos, por si cree que Pedro Sánchez vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos, punto sobre el que ha dicho que "nunca hay un proceso electoral que esté decidido previamente".

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El presidente también ha contestado sobre la polémica visita del presidente argetino a España y el revuelo que han causado sus referencias despectivas sobre Pedro Sánchez y los zurdos, lo que ha provocado una reacción del Gobierno. "Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez", ha ironizado el expresidente del Gobierno, quien ha señalado "si viniera muchas veces animar mucho el voto para el PSOE y para Sánchez".

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Para González, Milei es "un maleducado que insulta a todo el mundo". "¿Cómo se puede ir a un país sólo a insultar? No es posible, es una falta de educación cívica, además de educación política que es increíble", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "el mérito que tiene es ser un economista brillantísimo que está arreglándolo todo, pero Argentina está en recesión".

Califica de "antidemocrático" llevar los decretos de vivienda a la Diputación Permanente

El expresidente del Gobierno Felipe González ha calificado este jueves de proceso "antidemocrático" la próxima votación de la Diputación Permanente de los dos decretos de vivienda que tumbó el Congreso de Diputados el pasado 2 de octubre. No solo eso, González ha afeado al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "llevar unos decretos que tumbó previamente el Parlamento". En este sentido, ha declarado que se siente "abochornado" de lo que está pasando ahora, "que se esté realizando política con la Diputación Permanente".

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Critica que Sánchez quiera gobernar a golpe de decretazo y que no haya presentado Presupuestos

"La Diputación Permanente dice que sí a lo que el Pleno del Congreso ha dicho que no; simplemente es antidemocrático, no respeta la reglas del juego", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que le "asombra" que ocurra. Asimismo, ha incidido en que la Diputación Permanente "debe actuar" en asuntos de máxima urgencia. En este sentido, González ha puesto de ejemplo la crisis de Ceuta o las Danas. Así, el expresidente del Gobierno ha criticado a Sánchez por querer gobernar "a golpe de decretazo", mientras que ha aseverado que el Gobierno "ha incumplido durante cuatro años la Constitución al no aprobar los presupuestos, una legislatura entera".

"El liderazgo no puede ser mercenario, ni sacar provecho personal de él"

"El liderazgo no puede ser un liderazgo mercenario. No se saca provecho personal del liderazgo. En la medida en que un líder aparezca sacando un provecho personal del ejercicio del liderazgo pierde la calidad del liderazgo", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "si no tienes auctóritas cuando pierdes el BOE, no eres nada, cero", ha afirmado. Ha añadido, por otro lado, que "hace mucho tiempo que estamos achicando el espacio democrático en el mundo occidental al que pertenecemos" y ha añadido que "que yo, que creo en la democracia, siento que estoy en minoría. La democracia tiene reglas, tiene forma y fondo; incluso cuando fallamos en la forma, fallamos en el fondo".

Apuesta por liberar suelo, burocracia e impulsar las iniciativas públicas para el problema de vivienda

González ha insistido en que para solucionar la crisis de la vivienda, "son necesarios los pactos y poner de acuerdo a todos los actores". Al mismo tiempo, ha pedido reformas urgentes en las infraestructuras, como el abastecimiento de suministro eléctrico en Málaga. Ha apostado por un plan público-privado "que ponga en coordinación a la Administración central, autonómica y municipal para desarrollar la vivienda de manera ordenada". Ha reiterado la "necesidad" de eliminar burocracia, liberar suelo e impulsar la colaboración entre entidades públicas y empresas.

La amnistía es "una distorsión de los valores democráticos"

También durante su intervención el expresidente del Gobierno ha recordado a los líderes catalanes amnistiados que "uno puede ser independentista, pero no saltarse las reglas de juego".

González también se ha referido al proceso de amnistía y el delito de malversación de fondos públicos y ha advertido de "una distorsión de los valores democráticos, que tenemos que corregir cuanto antes". Y ha pedido a la Justicia que "juzgue a los líderes independentistas por los delitos de malversación por los que han estado acusados".

González critica que el problema de Ceuta se está enquistando y defiende la devolución en caliente

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado que el problema en Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio, "se está enquistando y no llega eso que llamamos la normalidad a Ceuta", y ha lanzado un aviso, "la obligación de defender nuestra frontera es nuestra, no es de Marruecos".

"Si me dicen que Marruecos tiene que garantizar nuestra soberanía, aunque sea en Ceuta, digo yo por ahí no empiezo. Ahora, si colabora, si coopera, tanto mejor", ha dicho González, que se ha calificado a si mismo como "pro marroquí" y ha deseado que se desarrolle Marruecos y que "los chavales que gritan por ahí para salirse de Marruecos no tengan que salir, simplemente que puedan vivir en su propio país".

Cuestionado por si consideraría que defender la frontera significa devolver en caliente a esos migrantes, ha respondido que "sin duda y curiosamente con el acuerdo de Marruecos". En este punto, ha señalado que "si hubiera que haber cambiado alguna ley aquí, la deberíamos haber cambiado el 1 de agosto; sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados", con el acuerdo de los partidos fundamentales y "con el acuerdo de Marruecos, que decían que sí, que se los devolvieran".

González ha asegurado que "todavía hoy se pueden cambiar las leyes", señalando que "ahora que hay una Diputación Permanente funcionando y los martes se reúne el Consejo de Ministros, que se reúnan para dar un paso serio en el conflicto de Ceuta entre todos los partidos que estén dispuestos, sobre todo los fundamentales".

El expresidente ha considerado que "se debe comprometer a la Unión Europea en la defensa de la frontera sur, como estamos defendiendo la frontera norte como europeos".

La Sanidad "en riesgo por la regularización no bien calculada de migrantes"

Asimismo, el expresidente ha advertido de que la sanidad pública y universal "está en riesgo por la regularización no bien calculada de migrantes" y ha asegurado que son entre 1.200.000 y 1.300.000 personas, que "tendrán derecho a la reagrupación familiar y no tendremos capacidad de asistencia, no ya de vivienda, ni de asistencia sanitaria". Al respecto, ha dicho estar "de acuerdo con la regularización", pero ha señalado que hay unos servicios que "no parece que estén muy ajustados; pues va a ser un problema tanto en salud como en educación".

Según ha recordado, el Sistema Nacional de Salud se creó "con la voluntad de que durara mucho tiempo, de que no fuera maleable", al tiempo que ha afeado al Gobierno haber pensado en una medida cortoplacista. "Me preocupaba hacia dónde dirigíamos el país, y no pensando en cuatro años, en una política social de la que ahora se olvidan cada vez que salen a las calles a pedir sanidad pública", ha dicho.

Felipe González augura una crisis económica, especialmente en empresas de IA, que podría arrastrar a más

El expresidente del Gobierno Felipe González ha considerado también que habrá una crisis económica especialmente en las empresas tecnológicas de Inteligencia Artificial que puede darse antes de final de año y ha señalado el papel que juega el escenario de "incertidumbre" geopolítica actual en esa situación podría desencadenar una crisis económica en el sector tecnológico.

Al respecto, ha indicado que eso "puede arrastrar a otros sectores y los mercados van a darse un batacazo. Lo creo". Al ser repreguntado sobre en qué basaba sus manifestaciones sobre esta posible crisis, ha incidido en considerar "que hay un problema serio en eso". Así, ha afirmado que el momento a nivel global "es tan grave" que hace "mucho más difícil emprender y desarrollar un proyecto empresarial con un horizonte largo" y ha incidido en una alta probabilidad de una recesión económica en las empresas dedicadas a la IA.

Es necesario redistribuir la riqueza o habrá una rebelión "de siervos"

"Si a eso --la crisis de las empresas tecnológicas-- se le añade la interferencia, en el peor sentido de la palabra, de la política en el comportamiento de las grandes empresas tecnológicas, tenemos asegurado la rebelión de los siervos", ha declarado.

González ha matizado que "cuando hablo de los siervos, hablo de la definición de líderes políticos como los putos amos". "No hay putos amos si no hay siervos a su cargo", ha dicho el expresidente, quien ha dicho que "estamos cerca de una rebelión de los siervos por eso la incertidumbre me preocupa".

Ante la crisis que pronostica, González ha abogado por "replantear seriamente la productividad y competitividad del sistema" y ha sumado la necesidad de una redistribución de la riqueza más equitativa para la clase media y baja para hacer frente a problemáticas como el acceso a la vivienda o la inflación.