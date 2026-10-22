Para el Gobierno, la visita del presidente argentino. Javier Milei, había caído “del cielo” al Ejecutivo

La precampaña electoral se calienta: PP y PSOE condenan los actos violentos contra Vox y Abascal acusa a Moncloa de organizarlas

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La visita del presidente de Argentina, Javier Milei, a España en plena precampaña del 29N se ha convertido en uno de los principales frentes de confrontación política. El Gobierno ha aprovechado la presencia del mandatario argentino para advertir de lo que, a su juicio, supondría un eventual ejecutivo de PP y Vox. Por ello, ministros como Óscar López no ocultaban su satisfacción ante la imagen del efusivo abrazo entre Isabel Díaz Ayuso y Milei. “Se han abrazado la motosierra muchas veces, ¿no? El señor Milei es el mejor ejemplo de lo que podría pasar en España si hay un gobierno del PP con Vox”, afirmó.

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El PP no condena los insultos de Javier Milei a Pedro Sánchez

En la misma línea, el ministro Óscar Puente aseguró que la visita del presidente argentino había caído “del cielo” para el Ejecutivo y añadió que “agradecemos mucho a la derecha que le diga tan claro a la gente cuál es su plan”.

En las filas del PP, sin embargo, la visita no parece haber generado el mismo entusiasmo, a juzgar por el silencio mantenido por Alberto Núñez Feijóo. Quien sí ha tratado de capitalizar políticamente la presencia de Milei ha sido Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña defendió este miércoles al dirigente argentino en la Asamblea de Madrid asegurando que “el señor Milei no ha salido de una rica taberna ni de una casa okupa, como sus socios. El señor Milei ha salido de las urnas”.

Desde la oposición no dejaron pasar la ocasión para responder a Ayuso, recordándole que “se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los profesores de la pública”.

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La sesión parlamentaria derivó en un enfrentamiento especialmente bronco, con uno de sus momentos más tensos cuando alguien gritó a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot: “Cállate ya, verdulera”. Desde la formación denunciaron que este tipo de descalificaciones son habituales en la Cámara.

La controversia se extendió también a los insultos dirigidos por Milei a Pedro Sánchez, a quien calificó de “impresentable dictador” y “delincuente ladrón”. Preguntado por estas declaraciones, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, evitó una condena expresa y optó por una posición más equidistante: “A mí lo que me preocupa es que haya insultos”. Con tono irónico, añadió además: “¿Estamos en España de verdad? ¿Para señalar a alguien desde fuera? ¿No tenemos que mirarnos primero a nosotros?”.

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Tampoco condenó explícitamente las palabras de Milei el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien se limitó a señalar que “a mí los insultos nunca me parecen bien, vengan de donde vengan”.

Otro de los episodios que ha marcado la precampaña lo protagonizó Alberto Núñez Feijóo al reavivar la polémica sobre la okupación durante un acto en Sevilla. El líder del PP afirmó que, si “un okupa entra en tu casa con un papel de haber pedido una pizza, ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años”.

Las declaraciones provocaron una rápida respuesta de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que recordó a Feijóo que “en este país no hay tribunal ni cuerpos y fuerzas de seguridad que asuman un ticket de una pizza como prueba de nada”.

Para Martínez-Almeida, sin embargo, el debate sobre la vivienda evidencia la incapacidad del Gobierno para afrontar el problema. “La mejor constatación del fracaso de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en el problema de la vivienda es que ha convocado elecciones porque, como se ve incapaz de resolverlo”, afirmó el alcalde madrileño.