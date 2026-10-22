El PP comunica su elección en el que subraya que son un partido con "un proyecto amplio"

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El líder del PP y candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, sea su número dos, y el portavoz del PP, Borja Sémper, el tres en las papeletas al Congreso por Madrid de cara a las elecciones generales del 29-N, según fuentes del propio partido.

Ambos "representan formas distintas de entender España" y en el PP de Feijóo "caben todas las sensibilidades" por ser "un proyecto amplio", explican este jueves a través de un comunicado del partido.

Álvarez de Toledo, portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, se alinea en el ala más dura de la formación, mientras que Sémper representa la parte del ala más moderada.

"No somos el PSOE. Somos una formación abierta donde los matices y los acentos no incomodan a nadie, sino que enriquecen a todos", apunta el comunicado que apunta que las diferencias en el PP "no se combaten, se respetan" y que Feijóo es un candidato en el que "pueden confluir españoles de diferente signo y condición".

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"Perfiles distintos de ciudadanos diversos"

El partido ha confirmado también la noticia en redes y ha publicado un vídeo en X en el que aparecen los tres, apilando sus manos, con el rótulo "el mejor equipo de Madrid".

Las personas que acompañan a Feijóo en las listas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, señala el PP, representan "perfiles distintos de ciudadanos diversos" y Álvarez de Toledo y Sémper han atravesado por diferentes etapas en el PP.

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«Estamos muy orgullosos de que los dos sientan que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo sea su casa y además decidan dar la cara por sus ideas», afirma el texto.