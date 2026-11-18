Ana Redondo ha apuntado que los audios publicados sobre las pulseras antimaltrato "probablemente están manipulados"

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado este miércoles que los audios publicados sobre las pulseras antimaltrato "probablemente están manipulados" y no los reconoce como propios, a la vez que ha defendido la eficacia de estos dispositivos que portan 5.000 mujeres, a las que ha lanzado un mensaje de tranquilidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, durante un acto de campaña, Redondo ha subrayado que "cuando se detecta un fallo de cobertura, que puede existir, lo que se pone inmediatamente en marcha es un protocolo de protección", que contacta con la víctima potencial.

"Ninguna mujer con el dispositivo puesto y conectado ha sido asesinada", ha resumido Redondo al ser preguntada por la información y el audio publicado por el diario ABC, donde planteaba, durante una reunión con Securitas Seguridad España, empresa encargada de los dispositivos, que el sistema de geolocalización "falla en la esencia", algo que, según señalaba, "no fallaba hace cuatro años".

Sobre estas palabras, Redondo ha afirmado que "probablemente están manipuladas": "Yo desde luego no lo reconozco, no sé de dónde han salido, en ningún caso son públicos", ha argumentado. La ministra ha añadido que su departamento "siempre" ha estado "encima de la empresa para asegurar que las pulseras funcionaban correctamente y que todo el operativo funcionaba".

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El contrato está siendo revisado por la UCO

Ha recordado que este contrato de 2023 está siendo revisado actualmente por la UCO y por el Tribunal de Cuentas, "que ya ha dicho que está correcto". Redondo ha reconocido que sí pueden ocurrir "problemas tecnológicos", como en todos los dispositivos móviles, pero "lo que jamás ha fallado" son los protocolos de protección.

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La ministra ha sostenido que el 90 por ciento de las mujeres que portan el dispositivo renovado, ya en forma de tobillera y "mucho más fiables", habla de él "positivamente y lo recomendarían y que en todo caso". Antes de estas palabras de Redondo, el Ministerio de Igualdad ha asegurado las víctimas están protegidas "las 24 horas", y ha defendido que el sistema actual es "superior tecnológicamente al anterior".

"No podemos admitir que se difunda un supuesto audio de una reunión privada sin ni siquiera llamar para contrastar la información", han explicado fuentes del Ministerio, que aseguran que ante la publicación del diario el departamento estudiará "emprender acciones legales".