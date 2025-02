Volver a enamorarte cuando has perdido al amor de tu vida: “Es posible ser feliz de nuevo”

Frente a estas duras experiencias hay diferentes modos de vivir el duelo , algo que reflejó la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en su libro ‘On death and dying’ a partir de entrevistas a sus pacientes y de sus relaciones con los médicos. Su modelo describe las cinco etapas del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación, no siempre en el mismo orden) y los mecanismos de adaptación de las personas. Las investigaciones revelan que a nivel empírico se da en un alto porcentaje una favorable mejoría emocional .

Rosa Mari, de 52 años, agente inmobiliaria, piensa que es importante dar espacio, tiempo y valor al momento del duelo. Ella perdió al que consideraba el amor de su vida tras 8 años de relación. “Sabes que estás enamorada hasta más no poder cuando te das cuenta de que lo anterior vivido no te llenaba tanto”, define. No pasó nada grave entre los dos, pero él tenía muy seguro que quería alejarse de ella. “Se fue diciéndome que me quería y me deseaba lo mejor, pero que no era feliz ni tenía fuerzas para hacerme feliz a mí”, relata esta gallega.