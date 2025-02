Mi pareja desde hace 20 años me fue infiel: “Quería desaparecer”

María (nombre ficticio), de 61 años, prefiere no dar su verdadero nombre porque como ella dice “es una historia muy personal que a pocos ha contado”. Tras 20 años de matrimonio descubrió que su marido le estaba siendo infiel con su jefa .

“La verdad es que confiaba tanto en él que jamás se me pasó por la cabeza que tuviese una amante. Si llegaba tarde del trabajo creía que era muy trabajador y todo lo hacía por la familia ya que vivíamos con mi madre dependiente. Si me decía que tenía una reunión el fin de semana pensaba que iban a ascenderlo por lo implicado y disponible que estaba siempre”, admite.

Tras tantos años juntos nunca se le pasó por la cabeza que fuese ese tipo de hombre , y tampoco sospechaba de su jefa por estar casada y con hijos adolescentes. “Su jefa, su marido, los hijos y nosotros hemos comido y cenado juntos. Entiendo que cuando yo me lo pasaba bien con ella ya tenía algo con mi marido”, expresa.

Para ella supuso un golpe tan fuerte que buscó ayuda profesional para salir de ese bucle. “Se fue de casa porque yo le suplicaba constantemente que la dejase. Creo que me vio tan patética que le gusté menos todavía. Toda esa baja autoestima y sentimiento de fracaso he tenido que tratarlo para reponerme y seguir con mi vida. Fue y está siendo duro plantearte una vida sin alguien que siempre has amado”, termina.