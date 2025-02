Más de la mitad de los matrimonios se acaban separando en España, según datos del Observatorio Demográfico CEU. Un tercio holgado se divorcia antes de los 20 años de casados, y uno de cada cinco rompe en los primeros diez. Desgraciadamente, el amor no lo puede todo, lo que no significa que no pueda durar toda la vida. Eso sí, para que una pareja tenga éxito a largo plazo hace falta cuidar esa relación y trabajar diferentes aspectos.