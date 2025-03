Históricamente la pareja monógama ha representado el modelo tradicional de relación, consistente en un compromiso exclusivo del uno con el otro tanto en lo emocional como en lo sexual. Una apuesta por la estabilidad y la continuidad familiar que aún sigue siendo el enfoque preferente, pero en el complejo entramado de la vida moderna hay otras dinámicas y formas de quererse . Desde el poliamor a la flexisexualidad, pasando por las parejas LAT (living apart together) o las relaciones abiertas, los afectos románticos hoy pueden ser tan diversos como las personas que los viven.

Uno de estos nuevos modelos de relación son las denominadas parejas DADT, acrónimo de 'Don't Ask, Don't Tell' (No Preguntes, No Digas). En ellas una o ambas personas mantienen cierto nivel de apertura en cuanto a la posibilidad de relacionarse con más gente fuera de la pareja, pero con la condición de no hablar abiertamente sobre ello. Es decir, están permitidas otras relaciones románticas e íntimas, pero no hay necesidad de informar de ello a la pareja principal, entre otros motivos, para evitar conversaciones incómodas que puedan provocar celos o tensiones.