La rutina de ejercicios es variada pero siempre la misma, aunque resulta muy entretenida porque Bárbara ha bautizado cada uno de ellos con un nombre. 'Sacar agua del pozo'. 'mirar a las gallinas' o 'hacer la tijera' son algunas de las consignas que va gritando megáfono en mano. Y tiene fama de ser un poco 'sargento'. "Les meto caña, cuando lo hacen mal paro la clase y lo repetimos. Nadie me protesta", admitía. Al final, todos terminan agradeciéndoselo. "Movemos los pies, los dedos, la cabeza y el cuerpo. Una señora me decía que no iba a tocar el suelo. Le respondí que ni hoy ni mañana, pero al tercero sí. Es la fe que le ponen", añadía.