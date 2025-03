La principal razón para que nos olvidemos de un nombre es la falta de atención . Cuando conocemos a alguien nuevo estamos más concentrados en la conversación o en la impresión que estamos causando que en retener su nombre. Otro motivo podría ser la falta de interés hacia la persona en concreto, lo que provocaría que esa información no durara mucho tiempo en nuestra memoria.

Y también hay que tener presente que a medida que cumplimos años la capacidad de acceder rápidamente a ciertos recuerdos puede disminuir. Pero, en general, olvidamos los nombres propios porque no tienen un significado para nosotros, como sí podría tenerlo una profesión, por ejemplo. Los nombres no suelen tener una conexión lógica con las características de una persona, por lo que al no asociarlo con algo familiar es más difícil recordarlos.