Ana María recuerda con cariño el tiempo que estuvo conviviendo con Nana en Alcalá de Henares, en Madrid. “Fue muy bonito, yo venía de Colombia y estudiaba en la universidad de Alcalá, donde conocí el programa y me apunté. Resultó una experiencia vital intensa. Aprendí mucho de Nana, y también de mí misma , y me di cuenta de que el tiempo pasa deprisa, y que hay que aprovecharlo”, recuerda Ana, que hoy trabaja en la instalación de paneles solares para comunidades indígenas de su país. Ana y Nana (Bibiana) son dos de las personas que cruzaron sus vidas gracias al programa de convivencias intergeneracionales 'Vive y Convive', una iniciativa que surgió hace 30 años y que, con diferentes nombres y responsables, sigue cruzando destinos vitales desde entonces.

“Nos aseguramos de que no haya malas interpretaciones y de que cada integrante de la pareja entienda bien las normas. Además, se firma un acuerdo entre las partes, previamente consensuado , claro, pero que ambas partes se comprometen a cumplir”, continúa.

El programa deja claro que los estudiantes no son cuidadores, las personas mayores tienen que ser independientes. Los chicos deben tener su propia habitación , además de compartir los espacios comunes.

Los estudiantes no pagan alquiler, pero aportan una cantidad en compensación por los gastos que genera hasta un máximo de 120 euro s mensuales, wifi incluido y colaboran con las tareas del hogar, recoger la cocina, lavar los platos o pasar la aspiradora. Estas normas son las habituales en los diferentes programas de convivencia entre estudiantes y mayores. En todo caso cada pareja acaba ajustándose a sus propias normas de convivencia, siempre dentro de los límites establecidos.

La soledad estaba haciendo mella en Nana, le rondaba el fantasma de la depresión, surgieron los miedos, y no se quedaba del todo tranquila por las noches: “Cuando estuve sola estaba deprimida y con la llegada de Ana me puse bien. Estoy muy feliz y sin necesidad de tomar pastillas, y ya no tengo miedo”, reconoce Nana, que a sus ochenta y tantos decidió apuntarse al programa Vive y Convive.