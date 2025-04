Una de las muchas cosas que hay que agradecerle a la serie 'Adolescencia' es haber puesto sobre la mesa una subcultura misógina no demasiado analizada hasta ahora pero que cada vez afecta a más jóvenes, el fenómeno incel , acrónimo de 'involuntary celibate '. Se trata de hombres que se sienten rechazados por las mujeres y que, por no ser capaces de concretar relaciones románticas o sexuales, desarrollan un resentimiento hacia ellas que a veces llega a traducirse en violencia. La pregunta que asalta a cualquier padre que haya visto la serie de Netflix es si su propio hijo podría ser un incel y cómo detectarlo a tiempo .

Por supuesto, no todo adolescente que haya sido rechazado o no tenga pareja tiene por qué identificarse como incel. De hecho, Bates reconoce que en casos de haber sufrido una mala experiencia con el sexo opuesto es normal que muchos jóvenes puedan tener sentimientos negativos sobre las relaciones, y no hay razón para alarmarse. " Lo que distingue a la ideología incel es un odio vengativo hacia las mujeres y la creencia de que todas ellas deben ser castigadas con violencia por negarles el sexo".