La mejor henna para cubrir las canas

En los salones de peluquería trabajan con arcillas procedentes de la henna que mezclan con colores orgánicos logrando el efecto deseado en cada caso. Siempre cabe la posibilidad de comprar henna para teñir las canas en casa siguiendo al pie de la letra las indicaciones de la marca. No obstante, en melenas muy oscuras o negras y en las muy claras o rubias, donde las canas han cubierto bastante la cabellera, sin la ayuda de un profesional es realmente difícil conseguir un resultado perfecto. En ocasiones, incluso, el cabello blanco se tiñe de naranja y hasta que no crece y es posible realizar un corte, por sí sola, esa coloración indeseada no desaparece. Es importante tener en cuenta que la henna no aporta un tintado drástico sino que acentúa el color original de la melena y la hace brillar de forma natural.