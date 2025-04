Cada vez que Madonna viaja a Lisboa pasa por la White Clinic de la que el doctor Stanley es fundador y director. Con más de 25 años de experiencia en el sector, se define a sí mismo como "un dentista de la vieja escuela que hace odontología integrativa-regenerativa avanzada ". Y cuando no está ejerciendo se dedica a dar conferencias magistrales defendiendo el papel crucial que desempeña la salud bucal en nuestro estado general.

En resumen, Stanley no solo trata a los dientes desde una perspectiva cosmética, sino que los conecta todos los aspectos del cuerpo del paciente, aplicando lo último en ciencia y tecnología. No es de extrañar que tantas personas busquen sus servicios en busca no solo de la sonrisa perfecta sino de una mejor salud global.