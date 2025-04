La viñeta de Javirroyo: "Runner de los 50"

Has cumplido 50 y te han entrado unas ganas irresistibles de salir a correr. Perdón, de convertirte en un runner, de seguir en forma… Y te has equipado con lo último de lo último, porque sin toda la equipación no serías runner: serías un corredor de medio pelo. Ahora ya eres un runner que corre hacia la inevitable destrucción de tus meniscos donde, seguramente, se abrirá otra etapa en tu vida. ¿No es trepidante?