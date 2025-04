Cómo usar bien las medias de compresión: ¿moda o rendimiento deportivo?

Empleadas en origen por sus funciones médicas para tratar afecciones como la trombosis venosa profunda, que fue el motivo por el que se crearon, cada vez es más frecuente verlas en corredores y deportistas que no padecen este tipo de enfermedades.

Con esta técnica lo que se busca es mejorar en la práctica del mismo, obteniendo mejores resultados. Lo que no está tan claro es si con esto se consigue el objetivo, no es más que una de esas modas que de vez en cuando surgen y se imponen, haciendo que confiemos en que lo que hacemos nos sirve para alcanzar nuestras metas o si hemos entendido mal la función de las medias compresivas en el deporte.

Son varios los deportistas que emplean este tipo de medias durante los entrenamientos o incluso las competiciones, sin embargo, no existe evidencia científica de que estas medias puedan favorecer al rendimiento y, por tanto, mejorar los resultados. ¿Quiere esto decir que su uso es algo absurdo o ineficaz? No, ni mucho menos, pero conviene saber cómo emplearlas y por qué.

A pesar de esto, conviene tener claro que no siempre llevarlas es lo más indicado, por ejemplo, no conviene que las usen las personas con enfermedades arteriales, quienes tienen insuficiencia cardíaca no controlada, infecciones cutáneas o heridas abiertas, problemas circulatorios graves o algún tipo de alergia al material con el que están elaboradas.