La periodista y madre milenial Alba Gutiérrez ha escrito un libro sobre su maternidad con el objetivo de poder ayudar a otras madres primerizas

Según el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, alrededor de un 25% de las mujeres sufre algún trastorno mental en el periodo perinatal

Durante el primer embarazo, la mujer suele tener a su disposición todos los cuidados, los del sistema sanitario y los de su entorno, y su tiempo para poder cuidarse. Sin embargo, una vez nace su criatura, toda da un giro 360º y su salud mental empeora drásticamente- Así lo aseguran la mayoría de estudios que se han realizado los últimos años. Uno de ellos es el llamado 'Mapa del desierto', publicado en 2024 por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal con motivo del Día de la Salud Mental Materna, que tiene lugar del 5 al 9 de mayo. El año pasado elaboraron un dosier y una petición al Ministerio de Sanidad para pedir la creación de unidades de hospitalización madre-bebé o el desarrollo e implementación de programas hospitalarios de salud mental perinatal, entre otras.

¿Por qué estas peticiones? Pues bien: se estima que los trastornos de salud mental perinatal afectan a entre un 20% y un 25% de las díadas madre-bebé durante el periodo perinatal. Sin embargo, si consideramos también otros problemas de salud mental que pueden surgir durante este período, como la ansiedad, el estrés, la depresión leve, el trauma derivado de la falta de cuidados en el parto, o las dificultades emocionales que no necesariamente cumplen con los criterios diagnósticos para un trastorno específico, el porcentaje de madres afectadas es mucho mayor-

Como señalan, las cifras muestran que se trata de un problema de salud prevalente que requiere un abordaje específico, y que se debe incidir tanto desde la prevención, facilitando los cuidados sensibles con el trauma a las gestantes y madres recientes, como desde la reducción de daños, priorizando el acceso a recursos especializados en cuanto se detecta la necesidad. Para todo ello también es imprescindible que los profesionales sanitarios que las atiendan puedan desarrollar su trabajo de forma racional y sostenidos por las instituciones de forma igualmente cuidadosa. Y, en esto, España suspende, ya que muchas expertas y expertos, aseguran que faltan profesionales expertos en depresión postparto en España.

Bajo esta premisa, ha querido aportar su grano de arena la periodista Alba Gutiérrez, conocida por su trabajo en radio y televisión pero también por su faceta de madre. Alba acaba de publicar 'Madres recién nacidas' (Plataforma Editorial) con el que da a conocer su experiencia y pretende acompañar a otras madres en estos primeros pasos hacia la maternidad.

Pregunta: ¿Qué querías aportar con ‘Madres recién nacidas’? ¿Cómo ha sido escribir este libro para ti?

Respuesta: Pues todo aquello que cuando fui madre no me habían explicado antes. Todas nos formamos en el embarazo, tenemos más tiempo para leer, estamos incluso obsesionadas con el tema del parto. Pero, una vez tenemos a nuestro hijo en brazos, empieza una etapa desconocida y muchas veces no nos cuentan al 100% lo que nos pasa. A mi me alivió mucho el primer mes buscar en foros y en internet lo que habían escrito otras madres. Me pareció casi obligatorio lo que me había pasado a mí en esta etapa para que otras madres que vinieran detrás o que estuvieran en el proceso, que lo que les pasaba era normal y que estuvieran más acompañadas en la soledad del posparto.

P: Cuando nace un hijo, nace una madre, ¿de ahí el título no?

R: Sí, la verdad es que con la editorial planteamos diferentes títulos y este me gustó mucho porque es una nueva versión de ti que no conocías antes, y cuando te conviertes en madre, tú también eres una recién nacida en esta etapa, te sorprendes mucho con todo: a veces piensas que tú vas a actuar de una forma y luego te das cuenta de que no. Todo lo que pensabas que a ti no te iba a pasar, a ti de repente, te pasa. Normalmente todo se centra en el recién nacido o nacida y nosotras también pasamos todo un proceso de renacimiento en el que quería poner el foco.

P: Precisamente tú hablas en el libro que primero es la embarazada la que recibe toda la atención, y que cuando llega el bebé, esa atención (incluso médica) desaparece.

R: Estás en un momento hormonal muy complicado, así que esa falta de atención la vives como un abandono. Por eso hablo de la soledad de los primeros meses. Todos aquellos cuidados y consejos de cuando estabas embarazada, desaparecen y te sientes perdida.

P: El postparto es un gran olvidado…

R: Sí, por eso creo que el libro es necesario. Necesitamos ser cuidadas para que nuestros hijos también lo estén. Incluso nosotras mismas nos olvidamos de cuidarnos, todas aquellas cremas, lecturas, ejercicio del embarazo, comida saludable del embarazo parece que queda atrás una vez somos madres… Vas con el moño tres días, con la ropa sucia, comes cuando puedes…

P: La salud mental de las madres es en esta etapa muy delicada. ¿No crees?

R: Sí, a mí me pasó con la lactancia concretamente. Me obsesioné cuando nació mi hija porque quería alimentarla yo misma, pero no podía. Un día fui a urgencias con una mastitis importante y mucha fiebre, y la matrona que me atendió me dijo que la mastitis se podía curar con antibiótico, pero que cuidara lo que pasaba en mi cabeza porque podía llegar al límite de que me afectara a mi salud mental. Ahí hice un cambio y me di cuenta que estaba tan focalizada que no estaba disfrutando de otras cosas buenas. Esto tiene una explicación y es el baby blues.

P: ¿Qué es?

R: Pues nos pasa a todas y es ese bajón de oxitocina (hormona del amor) cuando pares. Es ese momento en el que estás con tu bebé feliz pero de pronto quieres llorar y estás triste. Mi objetivo en el libro era, precisamente, criticar un poco el sistema sanitario. Tú has parido y a la semana vas con tu bebé, para que lo revisen, y a ti no te revisa nadie. Sobre todo la parte psicológica… Es un cambio muy bestia que se necesita un seguimiento o un servicio de psicología perinatal. Creemos que podemos gestionarlo pero no es verdad. A veces es un privilegio poder pagarte una psicóloga o asesora de lactancia que te ayude en este proceso. Nos venden que con la cuarentena ya tenemos que estar bien física y mentalmente y eso no es así. Está comprobado que el postparto dura mucho más tiempo, ya no vuelves a ser la misma persona.

P: La epidural tiene un capítulo en el libro, ¿por qué?

R: En los últimos años se ha extendido una tendencia más naturista de parto natural, sin epidural, pero me daba pena que algunas mujeres sentían que al ponérsela se sentían mal o menos. Al final hay que enfrentarse al parto como cada una quiere (o puede), puedes tener una expectativa de parir y luego cambiarla. A muchas mujeres les da mucho miedo ponerse la epidural, de hecho, a mí me preocupaba muchísimo. Y luego, allí me di cuenta que, por suerte, podemos contar con una medida que nos ayuda a no tener tanto dolor. Yo disfruté mucho mi parto gracias a ponerme la epidural.

P: Volviendo al tema del postparto, hay una frase en el libro que resume muy bien la situación actual de muchas madres. “Tener un hijo sin que se note” ni físicamente, ni en el trabajo… ¿Cuánta presión, no?

R: Seguramente las generaciones anteriores también tuvieron presión, pero en nuestro caso muchas de nosotras estamos en el mercado laboral, igual que nuestras parejas. Se han equiparado las bajas, que eso está muy bien, pero a nivel físico nosotras tenemos que pasar por un proceso que nos puede penalizar. Cuando tienes que conciliar lactancia con el trabajo es imposible, muy difícil. Al final tienes que seguir siendo superproductiva, físicamente como eras antes de parir, y eso es imposible porque tu cuerpo cambia para siempre; tienes que seguir siendo la misma a nivel psicológico cuando es complicado, porque tus prioridades cambian, tienes que seguir quedando con tus amiga, cuidando a la pareja… ¡Ostras, es que yo antes no era madre y ahora sí! ¿Por qué no aceptamos que las madres pasen este proceso y hay que respetarlo?

P: ¿A ti te ha afectado a nivel laboral la maternidad?

R: A mí me ha afectado positivamente, gracias a ella he escrito un libro y he sacado un vídeopodcast. También me gustaría demostrar que se sacan cosas positivas de la maternidad. Yo ahora me considero ahora una mujer más decidida, he perdido el miedo a muchas cosas, pero también tengo muchas más claras, tengo más paciencia y soy más negociadora que antes. Encuentro que son atributos que son muy positivos en el ámbito laboral.

P: Cuando somos mamás, perdemos muchas cosas en el camino, entre ellas amistades. No se habla mucho de esto, tú sí que tratas sobre esto en tu libro.

R: Te sitúas fuera de onda, siempre y cuando tu círculo más cercano no haya vivido la maternidad antes. Con la maternidad te das cuenta de que muchas personas no están dispuestas a adaptarse a ti en este momento. Hay veces que tienes que aprender a dejar ir a algunas personas con las que no encaja, no pasa nada, vendrán nuevas que te llenarán; y también está bien poder identificar a quienes has tenido a tu lado en esta etapa tan complicada.

