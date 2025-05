Las disputas entre hermanos son muy comunes. Según la psicóloga Lara Ferreiro, "el 20% de los jóvenes tienen malas relaciones con los hermanos, y cada año va en aumento". Muchas veces esos desencuentros son una forma de expresar emociones que no saben canalizar, generalmente celos, inseguridad o necesidad de atención . En la etapa de la adolescencia las peleas no son tan frecuentes como de más niños, pero sí mas intensas.

¿Cuándo deben intervenir los padres? "Si hay una agresión física o verbal , por supuesto. Si uno de ellos abusa emocionalmente del otro y le coloca en una situación de invulnerabilidad, hay que cortar de raíz. Normalmente hay un juego de poder entre hermanos, el abusador y la víctima, y no tiene por qué ser el mayor quien tenga más poder psicológico", explica la experta. Pero si "no hay violencia física ni emocional hay que esperar y darles un margen de tiempo ", añade.

"Hay que utilizar la técnica de resolución de conflictos, que básicamente es escuchar el punto de vista de ambos , no justificar conductas dañinas, dar ejemplo, promover acuerdos y que sean ellos los que los propongan", expone la psicóloga. Es fundamental evitar colocarles etiquetas tipo 'tú eres el malo y él es bueno' o compararles , pero tampoco se debe minimizar lo ocurrido o restarle importancia, ni aplicar castigos desproporcionados que luego no se van a cumplir.

"El padre tiene que ser del tipo mediador, no un juez severo. No es un tema de quién tiene la culpa, sino de asumir los errores. No se trata de juzgar, sino de gestionar soluciones, no imponerlas", subraya la experta, que es partidaria de recurrir a las preguntas espejo, del tipo ‘¿cómo crees que se siente tu hermano?', '¿qué sientes por él?' '¿Qué crees que ha pasado?' o '¿Cuál es la solución?'.