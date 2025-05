La psicóloga Lara Ferreiro nos da las pautas para volver a acercarnos a una hija con la que llevamos mucho tiempo distanciados

Anthony Hopkins es uno de los mejores actores de la historia, ganador de dos Oscar e infinidad de premios por su trabajo, pero en su rol como padre no ha tenido el mismo éxito. El intérprete, de 87 años, solo tiene una hija, Abigail, fruto de su relación con su primera esposa, Petronella Barker, y lleva más de 20 años sin hablarse con ella. "Supongo que soy un egoísta, no he sido un buen marido ni un buen padre", reconocía en una entrevista en 'The New York Post'.

Hopkins abandonó a su familia en 1968, cuando Abigail tenía apenas 14 meses, y posteriormente tuvo poco contacto con su hija, lo que tuvo consecuencias en la estabilidad emocional de ella. "Lo veía, pero quizá una vez al año. Hay un poco de tristeza, pero tengo que seguir con mi vida (...) Siempre ha sido así. Lo veo y luego no. Luego, cuando tenía 16 años, hubo una pelea", contaba Abigail en 'The Telegraph' en 2006.

Esa discusión, que al parecer se originó a raíz de un comentario que Anthony hizo sobre la madre de Abigail, rompió los puentes entre ellos. Pero la peor parte se la llevó Abigail, que con 18 años se sumió en una adicción a las drogas y desarrolló pensamientos suicidas. “Estuve a punto de suicidarme (...) Estaba furiosa y había mucho duelo”, reconocía ella.

Acercamiento y nueva ruptura

Hubo un acercamiento entre ellos en los años 90, cuando aparecieron juntos en varios eventos públicos. Incluso Abigail tuvo pequeños papeles en dos de las películas más populares que protagonizó su padre en aquella época, 'Lo que queda del día' y 'Tierra de penumbras". Pero la tregua no duró y en 2001 dejaron de hablarse de nuevo.

Con el paso de los años, Hopkins ha asumido fríamente que las cosas son como son. “No tengo la culpa. La gente hace lo que hace. Y no lo entiendo y no me molesta. No puedo perder el tiempo preocupándome por ello”, afirmaba en 'The Times' en 2018.

Sin embargo, no sería la primera vez que un padre y una hija se reconcilian después de mucho tiempo distanciados. Pero para ello es necesario voluntad, especialmente desde la parte más responsable de esa situación, que en este caso parece claramente que es Hopkins.

Reconciliación desde la humildad

La psicóloga Lara Ferreiro, autora de 'Ni un capullo más, el método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta', le recomienda al intérprete "empezar desde la humildad más absoluta. Reconocer sus ausencias, sus errores, el dolor causado, que falló como padre y que lo sabe". En el caso del actor que encarnó al popular Hannibal Lecter, esa disculpa también debería ser "privada y personal, entre padre e hija", no "una reparación pública para lavar su imagen". Además, el ego debería quedar al margen.

Ya de modo más general, cuando un padre quiere recuperar a su hija o hijo después de mucho tiempo de alejamiento, el proceso debe comenzar "con una disculpa sin condiciones", subraya la psicóloga. "Normalmente se empieza por un whatsapp, un mensaje o una carta que diga "Lo siento, te dañé, me arrepiento profundamente", es decir, "un mensaje honesto y emocional en el que él se muestre vulnerable y real, y que ella pueda procesar sin sentirse invalidada".

Después hay un periodo en el que "hay que ganarse" a esa hija. "Hay padres que proponen un encuentro, en un sitio neutral o ir a dar un paseo, para hablar. No del pasado al principio, sino centrándose en el presente. 'No puedo cambiar lo que pasó pero sí quiero que cambie lo que viene'. Estar dispuesto a reconstruir, sin expectativas, demostrando pequeños gestos cada día, en cumpleaños o fechas importantes", explica Ferreiro.

Por supuesto, también hay que respetar la necesidad de distancia de la hija. "Si no quiere retomar el contacto hay que respetarlo, pero puedes decir que estarás ahí por si cambia opinión, reparar desde lo emocional, decirle que estás orgulloso y que le amas sin condiciones, eso es muy importante", finaliza la psicóloga.