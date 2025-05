Los hábitos de la supermodelo más longeva del mundo para seguir en forma a los 96

Raquel Noya 15 MAY 2025 - 14:00h.

Daphne Selfe tiene 96 años y figura en el libro Guiness de los récords como la modelo más longeva del mundo

La mujer de 100 años que sigue trabajando seis días a la semana: el secreto de su longevidad

A sus 96 años, Daphne Selfe es la supermodelo más longeva del mundo y disfruta de una salud envidiable. La consigue bebiendo mucha agua, haciendo ejercicio y comiendo a diario una verdura que muy probablemente tendrás en tu nevera: el brócoli. Pero (obvio) no son los únicos hábitos saludables que mantiene para seguir en activo (y en forma) rozando el siglo de vida; sigue leyendo porque los ha desvelado en una entrevista para The Telegraph y te los desgranamos para que los tengas en consideración porque no son, para nada, inalcanzables ni caros, más bien todo lo contrario.

Para empezar, la modelo asegura que no hace dietas ni se priva, pero sí come poco y cuida lo que come: “Siempre como lo normal”, y revela: “Al haberme criado en la guerra, no se podía comer demasiado, y creo que eso se me ha quedado grabado. Como siempre he hecho mucho ejercicio, no he tenido que preocuparme por estar gorda”, detalla.

Eso sí, las verduras nunca faltan en su menú y, de entre todas, la estrella del plato por sus propiedades nutricionales, es el brócoli: “Siempre hay que comer muchas verduras. Me gusta el brócoli, pero no diría que es mi favorito. En casa solíamos cultivarlo nosotros mismos”.

Ejercicio físico a diario

Su avanzada edad no le impide hacer ejercicio todos los días (algo que tienen en común las personas que gozan de buena salud por años que acumulen a sus espaldas) así que, según confiesa, tiene pesas y una bicicleta estática en casa: “Siempre he hecho ejercicio, aunque hace poco me inspiré en esa señora de Nueva York de 98 años que tiene su propio gimnasio privado”, explica. A mayores, la modelo superlongeva se mantiene en forma haciendo lo que ella denomina “ciclismo en la cama”: un ejercicio que le ayuda a estirar las piernas para el que no necesita más que su propio peso.

Además, aunque no revela si lo sigue haciendo, Selfe declara a su interlocutor que montar a caballo y bailar fueron durante mucho tiempo sus actividades favoritas. “Aunque no empecé a bailar hasta bastante tarde, así que nunca iba a tener mucho éxito en eso. Pero lo logré”, celebra.

Su ritual de belleza

En lo que se refiere a su ritual de belleza, que como modelo podría estar lleno de excentricidades y no resultaría nada extraño, Daphne Selfe también es de lo más sencilla: “Me gusta la Nivea”, reconoce. Ni rutinas imposibles ni productos carísimos. Eso sí, confía en un clásico infalible: la hidratación: “Bebo mucha agua”, revela.

Como ves, su longevidad no es fruto de dietas estrictas, entrenamientos exigentes ni restricciones que harían tirar la toalla el segundo día, sino el resultado de hábitos sencillos y realistas que, practicados con constancia, podrían ayudar a cualquiera a vivir más y mejor: ejercicio a diario, alimentación equilibrada, mucha agua y descanso. Y un secreto extra: evitar la soledad indeseada. Aunque parece obvio, a la edad de Daphne no es tan común tener vitalidad para recibir visitas y la modelo, en este sentido, confiesa que le encanta organizar reuniones, socializar y mantenerse cerca de sus seres queridos, algo que aconseja a todo aquel que lo pueda hacer y que garantiza envejecer con una buena salud mental y optimismo. Además, no duda en brindar con una copa de champán si la ocasión lo merece y admite que lo hace por su cumpleaños y el de sus allegados.