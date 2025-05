Inés Gutiérrez 21 MAY 2025 - 08:00h.

No siempre podemos cambiar nuestro estado de ánimo, pero hay actividades que pueden ayudarnos

¿Cómo afecta el mal tiempo al estado de ánimo?

MadridMejorar nuestro estado de ánimo no siempre depende de nuestra voluntad, pero hay algunas cosas que podemos hacer para sentirnos un poco mejor y más animados. Esto no es tarea sencilla, un bajo estado de ánimo hace que tengamos menos ganas de realizar actividades, y esto es bidireccional, la inactividad hace que nuestro estado de ánimo no sea el más positivo.

Por eso en ocasiones tenemos que obligarnos a hacer ciertos planes que sabemos que pueden ponernos de mejor humor, aunque en un primer momento sintamos que nos cuesta un poco ponernos en marcha. Estas actividades pueden ayudarnos a desconectar, a centrarnos en otras cuestiones y a ‘resetear’, cambiando por completo nuestro humor. Eso sí, en caso de tener un problema real, una enfermedad de salud mental, la ayuda profesional es fundamental, aunque estos pequeños tips puedan darnos un pequeño empujón y sernos de ayuda.

5 planes para mejorar el estado de ánimo