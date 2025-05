Inés Gutiérrez 27 MAY 2025 - 20:00h.

No son pocos quienes llegan a los 50 años con la sensación de que hay muchas más cosas que quieren aprender

Yo soy silver o cómo afrontar el reto de redefinir tu vida a los 50: “Empecé a actuar diferente”

MadridSon muchas las personas que tienen la idea de que lo que no se haga durante la juventud ya no se hará nunca, lo que no se ha estudiado o aprendido en esos años que rondan la veintena ya no se podrá alcanzar. No pueden estar más equivocados porque cada vez son más las personas que se replantean esto pasados los 50 años y tiene mucho sentido.

Nunca es tarde para aprender un idioma, para descubrir una nueva habilidad o compartir un nuevo hobby con otras personas o en soledad, esto es algo que el tiempo parece quitarnos, pero en realidad es algo que vuelve a estar más presente llegada una determinada edad. Dejar que los sueños de juventud se conviertan en deseos que siempre quisimos cumplir y nunca pudimos no es una opción si sentimos que está al alcance de nuestra mano y la edad, en lugar de convertirse en un problema, parece una ventaja cumplidos los 50 años.

Por qué cada vez hay más mayores de 50 que deciden estudiar otra carrera

Una vez finalizado el instituto, el camino parece claro para muchas personas, se estudia una carrera, se busca un trabajo relacionado con ella y si hay suerte se consigue. La vida sigue, el tiempo pasa y no son pocos quienes llegan a los 50 años con la sensación de que hay muchas más cosas que quieren saber, quieren seguir aprendiendo y eso les lleva de nuevo a estudiar.

Es un momento de la vida en la que la madurez es o debería ser la norma, la persona es más madura, ha aprendido de la vida y está más preparada para enfrentarse a una carrera universitaria que cuando tenía 18 años. Es una carrera que estudia por deseo y probablemente por vocación, para ascender profesionalmente una vez que se acerca el final de su vida laboral o por el mero placer de aprender más sobre algo que siempre le ha llamado la atención.

Es una etapa de la vida en al que los hijos de aquellos que han sido padres, generalmente son ya lo suficientemente mayores como para no necesitar tanta atención por parte de sus padres como sucede en infancia y adolescencia, eso deja un poco más de tiempo libre que les apetece dedicar a sus propias aficiones.

Esta es una tendencia cada vez más extendida, en algunas universidades incluso ofrecen programas de Erasmus para estos estudiantes senior. En la UNED, el Programa UNED Sénior está dirigido a las personas mayores de 55 años y está planteado como una manera de formarse, pero también de aprender, disfrutar y participar en la sociedad.

Son cursos breves, presenciales y que ocupan unas 30 horas, que abordan diferentes temas y que son gratuitos para quienes cumplan los requisitos. Además de ofrecer una amplia gama de temáticas, cubriendo un gran número de intereses, no exigen tener formación previa, por lo que cualquiera puede apuntarse y aprender un poco más sobre esos temas que le apasionan.