El veterano Dick Van Dyke revela el secreto de su mentalidad positiva: "La vida me ha tratado bien. No me puedo quejar

La vida de Dick Van Dyke: un Emmy a los 98, casado y el secreto de su longevidad

Dick Van Dyke quedará para siempre en el recuerdo de miles de cinéfilos como el deshollinador Bert en 'Mary Poppins'. Y lo cierto es que, a sus 99 años, aún conserva mucha de la energía y vitalidad con las que cantaba y bailaba en aquella querida película de 1964. En una charla reciente junto a su esposa Arlene Silver para 'People', el actor confesaba su secreto para mantener una actitud vital tan positiva: "La vida me ha tratado bien. No me puedo quejar".

Sin embargo, estar a punto de cumplir 100 años también tiene su parte negativa. Al fin y al cabo, vivir mucho tiempo no significa que quienes te rodean también lo hagan. En la mencionada charla con su mujer, el intérprete reveló que uno de sus proyectos más queridos, un remake del clásico 'La extraña pareja', junto a Ed Asner no pudo llegar a buen puerto debido al fallecimiento de este en agosto de 2021 a los 91 años.

Van Dyke confesaba que estaba entusiasmado con la idea de reunirse con Asner para esta nueva versión de la icónica comedia teatral llevada al cine con Jack Lemmon y Walter Matthau como protagonistas. "Hubiera sido muy divertido, pero lo perdimos. He perdido a muchos amigos (...) Es la maldición de vivir casi 100 años", se lamentaba con cierta nostalgia.

Amor a primera vista

"Ha sobrevivido a todos", apostillaba Arlene, 46 años menor que Van Dyke, una diferencia de edad que en ningún caso ha supuesto una desventaja. "Nos llevamos muy bien. Nos preocupamos mucho el uno por el otro. Es inquietante lo bien que funciona. La gente de la misma edad no dura", explica.

La pareja se conoció en los Premios SAG, en 2006, donde ella trabajaba como maquilladora. "Estaba en el backstage de un show y justo pasó ella. Fue amor a primera vista", recuerda el actor, que actor la contrató para otros proyectos antes de casarse en 2012.

Actuación y ejercicio

Más allá de la estabilidad sentimental, el intérprete sigue encontrando motivación en las tablas y en el contacto con la audiencia. "Soy un showman. Me encanta. Siento un subidón de energía cuando estoy frente al público", confesaba en el evento 'Dick & Arlene Van Dyke Present Vandy Camp' celebrado en Malibu, California, donde actuó junto a su cuarteto vocal The Vantastix.

En otra conversación en el podcast de Ted Danson, Van Dyke daba más pistas sobre su gran condición física, fruto, entre otras cosas, de hacer ejercicio (estiramientos, abdominales y yoga, básicamente) tres días a la semana. "Tengo casi 100 años. Seguimos yendo a entrenar y creo que por eso no me acelero tanto como la gente de mi edad", revelaba el actor, que será centenario el próximo 13 de diciembre y se rumorea que ya prepara una gran fiesta para celebrarlo.