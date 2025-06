Cómo usar bien las aplicaciones de citas a partir de los 50: "Deja un pequeño halo de misterio"

La psicóloga Lara Ferreiro nos comparte algunas pautas para obtener resultados con estas plataformas echando mano de paciencia, ingenio y sentido común

Los tres tipos de pareja tóxica más frecuentes en mayores de 50 años: "Las dinámicas emocionales y sociales son distintas"

Compartir







A los 50 años no ligamos de la misma forma que a los 20. Principalmente porque tampoco buscamos las mismas cosas ni tenemos las mismas ideas sobre el amor y las relaciones. Pero sea cual sea la edad, las aplicaciones de citas son la forma más socorrida hoy día para encontrar pareja. Ya no se liga tanto en bares, restaurantes o fiestas como a través de Tinder, Ourtime o SeniorMatch. El amor está en la red, aunque el mundo de las apps de citas también puede llevar a desengaños, frustraciones y enganches tóxicos.

A pesar de que son herramientas muy eficaces a la hora de conocer gente nueva a la que probablemente no conoceríamos nunca por métodos tradicionales, es posible que los mayores de 50 tengan estas plataformas un poco demonizadas, bien porque no las sepan usar correctamente o bien porque no confían en ellas. La psicóloga Lara Ferreiro, autora de ‘¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta’ (Grijalbo), nos ofrece una serie de pautas para obtener resultados con ellas echando mano de un poco de paciencia, ingenio y sentido común.

Escoge bien la aplicación que utilices

"Busca la que realmente se ajuste a lo que quieres", recomienda la experta. Hay aplicaciones pensadas para encuentros rápidos, donde todo gira en torno a la imagen, y otras más enfocadas a conocer gente para algo serio y estable. "Investiga las opciones en tu ciudad o país, incluso las que reúnen a personas con aficiones comunes, como senderismo, yoga o cocina", indica Ferreiro, que aconseja utilizar un par de apps como mucho para evitar saturarse y acabar viendo siempre las mismas caras.

Cuida mucho las fotos de tu perfil

El éxito en estas plataformas depende en gran parte de la imagen que se proyecte. Así que hay que elegir fotos que nos representen fidedignamente. Nada de fotos antiguas o que no se correspondan con nuestro aspecto actual. "Usa imágenes cuidadas, de buena calidad, naturales y sin abusar de filtros. Lo ideal es que subas entre tres y cinco fotos donde se te vea bien la cara y también alguna de cuerpo entero", receta la experta. "Incluye alguna instantánea haciendo algo que te guste, como viajar o practicar un deporte, y evita esas típicas fotos en el espejo del baño, en bikini, con poses forzadas o duck face. Y si puedes, prescinde de gafas de sol y sombreros que oculten tu rostro", añade. Nada de fotos con otras personas, y en cuanto a los selfies, limítate a uno pero bien hecho y sin gestos forzados.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Prepara bien tu presentación

El espacio de la bio demanda huir de tópicos sin sentido y clichés aburridos. Tampoco conviene dejarlo vacío. Lo importante es escribir algo breve, honesto y atractivo. "Huye de frases típicas como 'Me encanta caminar por la orilla del mar' o 'Soy fan del cine y la música'. Sé original y auténtico. Por ejemplo, 'deportista entusiasta” o 'Si nos gustamos, que sea para dejar de usar esta app". Mejor dejar también alguna frase que despierte curiosidad. "Deja un pequeño halo de misterio", aconseja Ferreiro.

El humor, con medida

Tomarse las cosas con humor y ser simpático está bien, pero sin pasarse. "Evita los chistes malos o de manual tipo '¿Sabes cuánto pesa un oso polar? Lo suficiente para romper el hielo'. No hace falta", sugiere la psicóloga, que también recomienda no hacer "bromas autorreferenciales que te resten valor o parezcan ironías constantes. Eso denota falta de autoestima y a los 50 estamos para proyectar seguridad".

Cuida la ortografía

Aunque mucha gente no le preste la atención debida a este punto, es algo importantísimo, porque la forma de escribir dice mucho de nosotros mismos. "Según estudios recientes, una gran mayoría de mujeres descartan perfiles que cometen errores ortográficos evidentes. Así que revisa bien lo que escribes y evita el lenguaje tipo 'ke tal' o 'ola'. Transmitirás mucha mejor imagen", advierte Ferreiro.

Mantén una actitud positiva

Nadie acude a las aplicaciones de cita para vérselas con personas resentidas, así que evita mensajes amargos o de queja. "No uses tu descripción para ajustar cuentas con tus ex o lanzar indirectas a los hombres. Frases como 'Abstenerse tontos' o 'Solo príncipes con cerebro' espantan más que atraen", explica la experta. "Piensa que este espacio es tu escaparate emocional y debe transmitir buen rollo y ganas de conocer a alguien interesante", añade.

Sé honesta

"No maquilles tu edad, tu estatura ni tus circunstancias. Todo se acaba sabiendo y perderás credibilidad. La autenticidad es lo que más valoran a estas alturas", receta Ferreiro.

Verifica tu perfil y protege tu privacidad

La mayoría de apps permiten la verificación para confirmar que eres tú. "Es un detalle que genera confianza", apunta la psicóloga. En cuanto a enlazar a tus redes sociales, es algo que debes pensar bien. "Mi recomendación es que lo hagas solo cuando ya haya confianza. Si decides compartirlo, valora crear un perfil exclusivo para las citas o, si compartes el tuyo, revisa antes qué imagen estás proyectando y ajusta las opciones de privacidad", aconseja.