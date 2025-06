Raquel Noya 07 JUN 2025 - 14:00h.

Preguntamos a una diseñadora de vestuario qué tipo de tirantes sientan bien a cada tipo de silueta para lucir hombros este verano

Inma Rondán, experta en moda y asesora de celebrities: “A partir de los 50 podemos utilizar un tirante más ancho”

La ropa habla. Cuenta quién eres, cómo te sientes y, sobre todo, cómo decides estar en el mundo. Ahora que llega el calor, los tirantes son un gran tema de 'conversación'. No es lo mismo uno que otro. Bien elegidos, a partir de los 50, se convierten en un símbolo de seguridad, de elegancia sin esfuerzo y de esa libertad maravillosa que solo da la experiencia. ¿La idea? No vestirse para complacer a nadie, sino para sentirte tú misma.

Sí a los tirantes a los 50

Para todo esto, le hemos preguntado a la experta en moda Inma Rondán, estilista y diseñadora de vestuario afianzada en el sector, si los tirantes sí o no : “Yo siempre recomiendo a las celebrities y actrices con las que trabajo, así como a las mujeres que me piden asesoramiento, que mi lema es: 'cualquier persona puede ponerse la prenda que quiera, independientemente de la silueta, siempre y cuando sea capaz de defenderla'. Si estás contenta y te gusta la pieza, eres capaz de defender cualquier look, creo que es lo más importante. Así que sí, ¡tirantes sí a partir de los 50!”, asegura con rotundidad.

Lo que sí puntualiza la estilista es que hay que elegir los que mejor se adapten a cada personalidad y a cada tipo de silueta. "Según la ocasión y lo que queramos mostrar (o dejar a la imaginación), es mejor apostar por diferentes tipos de tirantes, que los hay", explica.

¿Qué tirantes sientan mejor?

Es inevitable que, a partir de cierta edad, muchas mujeres empiezan a buscar prendas que les ayuden a sentirse cómodas con su cuerpo sin renunciar al estilo. Los brazos, en especial, suelen ser una de esas zonas donde el paso del tiempo se nota más, y donde más se agradece un buen corte. Pero eso no significa esconderse: significa elegir con intención. Y ahí es donde los tirantes, bien elegidos, pueden ser grandes aliados.

Rondán lo explica: “Las mujeres podemos usar cualquier tirante y escote pero si estamos pensando en disimular algunas inclemencias del tiempo sobre el cuerpo a partir de los 50, siempre podemos utilizar un tirante más ancho, unas mangas japonesas o un escote Reina Ana, neutralizando la parte superior del brazo”.

Tirantes anchos

Los tirantes anchos, por ejemplo, son una opción cómoda, a la que recurren la mayoría de las mujeres. Estilizan sin cortar la línea del hombro y dan soporte visual al look.

Manga japonesa

Y, si prefieres cubrir un poco más sin perder elegancia, la manga japonesa siempre es una opción ganadora: discreta, refinada y muy femenina. "Cae con suavidad sobre el brazo, cubre un poco pero sin apretar, y da un aire relajado pero chic", explica la experta. "Perfecta si quieres disimular sin parecer que lo estás intentando".

Escote Reina Ana

Por otro lado, el 'escote Reina Ana' también es muy buena elección para esta etapa ya que "enmarca el cuello, afina la parte superior del busto y deja ver lo justo". Tiene ese toque clásico que nunca pasa de moda. "Es una mezcla entre un escote en forma de corazón y unos hombros cubiertos, con el cuello un poco más alto o cerrado por detrás", explica.

¿El resultado? Una forma muy favorecedora que resalta el cuello y la parte de arriba del pecho sin enseñar demasiado. Es el tipo de escote que consigue ser sexy y elegante al mismo tiempo, sin hacer ruido. Suele resultar muy favorecedor y elegante ya que aporta un buen equilibrio entre estilo, comodidad y sofisticación.