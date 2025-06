Ignacio Mateos propone en 'Meditarte' su método para alcanzar la paz interior a través de la contemplación del arte

¿Cuándo se empiezan a notar los beneficios de la meditación a los 50?

"Meditarte es un viaje imprescindible para llegar a una vida plena", así prescribe Amaia Montero el método de meditación desarrollado por Ignacio Mateos para alcanzar la paz interior y enriquecer nuestra relación con el mundo a través de la relajada observación del arte.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha recomendado en sus redes sociales la obra de su buen amigo, 'Meditarte' (Planeta), pues sus enseñanzas le sirvieron para sobreponerse a sus problemas de salud mental. "Ella ha conocido el proyecto del libro desde el principio y siempre me ha apoyado. Es una persona increíblemente buena y generosa. No puedo tener más que palabras de agradecimiento", nos cuenta Mateos, especialista en arte.

Siete bloques, siete obras de arte

Tras trabajar en reconocidas galerías, casas de subastas y ferias del mercado internacional de las artes, Mateos fundó Arpath, organización pionera en la práctica de la meditación a través del arte. De ahí surge un innovador método que enseña a contemplar y a apreciar el atractivo que se oculta en nuestra realidad diaria. "Consiste en una experiencia a través de siete bloques durante los cuales se recorren siete obras de arte", nos cuenta su autor.

Cada uno de esos bloques temáticos está asociado a un elemento o arquetipo universal con el que conectar: agua, tierra, fuego, aire, metal, madera y vacío. "Revisamos esas siete obras de arte con conceptos muy ligados o muy importantes de todas la escuelas de meditación, independientemente de su origen", añade.

La clave está en el poder de las imágenes. A través de la acción contemplativa, las regiones de nuestro cerebro involucradas en la memoria, la imaginación y la emoción se activan de igual manera a como lo harían si estuviésemos presentes en la escena en cuestión.

El método, paso a paso

Para practicar correctamente la meditación contemplativa son necesarios siete pasos, que Mateos explica en su libro. "En primer lugar, escapar a un lugar tranquilo, adoptar una postura cómoda, entrar en el momento presente, tener una mentalidad de principiante. Una vez concentrados en la obra de arte, lo que hacemos es absorber su estética y navegarla, disfrutar de ella y, finalmente, hacer examen de cómo ha transcurrido la meditación y agradecer la experiencia vivida", desgrana el experto.

Por supuesto, no todo el arte se presta igual a la meditación contemplativa. "Una obra con mucho ruido no nos va a llevar a un estado emocional más tranquilo. En cambio, hay pintura impresionista o abstracta, y también cerámica, muy valorada en Oriente, que nos puede llevar a un estado de calma o de apreciación de los colores, de las texturas... en definitiva, de disfrutar de la obra de arte", puntualiza.

Beneficios de la meditación contemplativa

Los beneficios son variados y están científicamente probados y reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. La meditación es una disciplina milenaria capaz de aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión, mejorar la calidad del sueño e, incluso, aumentar el rendimiento. Ante los millones de imágenes que nos llegan cada día, la meditación ofrece un refugio, un espacio seguro en el que alcanzar la plena felicidad.

"En el libro desarrollo un montón de técnicas que he creído apropiadas para bloque o para cada obra en cuestión. Recorro desde las más conocidas, como el mindfulness, hasta la concentración con mandalas, o el baño de bosque, la visualización creativa… en definitiva, todo tipo de herramientas que puedan ayudar a las personas a sentirse a gusto entrando en ese estado de meditación, y sobre todo que experimente", finaliza el creador de 'Meditarte'.