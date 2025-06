¿Y si fuese posible recuperar el color del pelo que se te puso gris por el estrés?

Redacción Uppers 30 JUN 2025 - 18:48h.

Investigadores de la Universidad de Columbia han demostrado que las canas producidas por el estrés se pueden revertir y volver al color natural

Tengo 54 años y soy 'canafóbica': mi lucha contra el pelo blanco

Compartir







El estrés y la ansiedad puede manifestarse de diferentes maneras en el cuerpo de una persona. A veces aparece en forma de acné, afectando en el peso o en el pelo, haciendo que se pierda gran cantidad de cabello. También está probado que produce la pérdida del color, es decir, hace que salgan canas.

Muchas personas sometidas a un nivel de estrés muy elevado han tenido que tomar medicación para poder recuperar su pelo. Pero hay personas muy jóvenes que rechazan comenzar a utilizar productos químicos o tintes para recuperar su color de pelo. Ahora, un estudio de la Universidad de Columbia, University Vagelos College of Physicians and Surgeons, ha demostrado que no es necesario utilizar este tipo de métodos. Han confirmado que después de superar ese episodio de estrés, el pelo vuelve a su color natural, pero ¿cómo es esto posible?

PUEDE INTERESARTE Los siete secretos para la longevidad: desde la dieta saludable hasta tener amigos

El estrés produce la p érdida irreversible de células madre en el folículo piloso, lo que hace que el pelo nuevo que crece, lo haga sin color. Cuando desaparecen esos picos de estrés, las células madre pueden volver a producirse, haciendo que durante el crecimiento de ese pelo pueda hacerlo con el color natural. Esto no significa que la aparición de canas esté ligado únicamente al estrés y no tenga nada que ver con la vejez.

Cómo recuperar tu color de pelo natural

Cuando nos hacemos mayores, nuestro organismo produce menos células madre, por lo que sí que sería el mismo proceso, pero en este caso, si eres una persona joven esas canas no se quedarán contigo de por vida, sino que volverá a recuperar su color natural. Para ello es necesario tratar de relajarse, reducir el nivel de estrés de vida, cambiando los horarios, los hábitos o en general, todo el estilo de vida.

Recuperar tu color de pelo sin necesidad de pasar por una peluquería o dañar tu pelo con productos químicos, no es ningún secreto. La mente tiene más poder de lo que pensamos sobre nuestro cuerpo. Estos investigadores estudiaron la situación de varios pacientes y de cómo su cabello iba cambiando según adaptaban su vida a un ritmo mucho más relajado y pausado. En la investigación reflejaron el caso de un hombre que tras irse de vacaciones, cinco de sus cabellos canosos volvieron a oscurecerse.